Buttigieg wint nipt voorverkiezingen Iowa

De Democratische presidentskandidaat Pete Buttigieg heeft nipt de voorverkiezingen in de staat Iowa gewonnen. Dat heeft de Democratische Partij donderdagavond verklaard, na een langdurige vertraging bij het tellen van de resultaten van de Iowa Caucuses, afgelopen maandag.

Buttigieg, de 38-jarige oud-burgemeester van South Bend in Indiana, eindigde bij de volledige uitslag, die werd opgehouden door technische problemen, net voor de progressieve senator Bernie Sanders uit Vermont. Bij de strijd om afgevaardigden namens Iowa naar de Democratische conventie behaalde Buttigieg 26,2 procent. De 78-jarige Sanders kreeg 26,1 procent.

Senator Elizabeth Warren uit Massachusetts werd derde met 18 procent. Oud-vicepresident Joe Biden eindigde op een teleurstellende vierde plaats, met 15,8 procent, gevolgd door senator Amy Klobuchar uit Minnesota, met 12,3 procent. Gedeeltelijke resultaten werden dinsdag bekendgemaakt.

De marge tussen de twee koplopers is zo klein dat persbureau AP, een autoriteit als het aankomt op de uitslagen van verkiezingen, stelt nog niet in staat te zijn een winnaar uit te roepen. Buttigieg en Sanders hebben zelf elk gezegd zich als winnaar te beschouwen. Hoewel de uitslag in Iowa niet bepalend is voor komende voorverkiezingen in andere staten, hebben beide kandidaten de wind in de zeilen door hun goede resultaten in de staat.

Pijnlijk debacle

De voorverkiezingen in Iowa, de eerste van het land in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in november, zijn echter uitgelopen op een pijnlijk debacle voor de Democraten. De moeilijkheden bij het tellen van de stemmen hebben de partij, die wil uitstralen dat ze klaar staat om president Donald Trump te verslaan, in grote verlegenheid gebracht.

De voorzitter van de landelijke Democratische Partij, Tom Perez, riep donderdag op tot een volledige hertelling. Troy Price, voorzitter van de partij in Iowa, heeft echter gezegd dat hij de stemmen alleen opnieuw wil nagaan als daartoe wordt opgeroepen door een van de campagnes.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat een van de kandidaten verdere aandacht wil besteden aan het fiasco in Iowa. De kandidaten voeren sinds dinsdag campagne in de staat New Hampshire, waar komende dinsdag de volgende voorverkiezingen worden gehouden. „We hebben genoeg van Iowa”, zei Sanders donderdagavond in New Hampshire.