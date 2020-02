Buschauffeur loopt zware hersenschudding op bij gevecht met jongeren

Een buschauffeur heeft eerder deze week een zware hersenschudding opgelopen bij een vechtpartij met een groep jongeren in Uithoorn. Dat bevestigen woordvoerders van Connexxion en de politie vrijdagavond. Inmiddels zijn drie aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en kan niets zeggen over de identiteit van de arrestanten.

Volgens de woordvoerder van Connexxion was een aantal jongeren bezig fietsen om te gooien bij het busstation van Uithoorn. Hierop zou een ouder echtpaar de groep, die zou bestaan uit meer dan tien jongeren, hebben aangesproken. Al snel zou de buschauffeur erbij zijn gekomen waarna het gesprek „escaleerde” en een vechtpartij ontstond.

Het is onduidelijk wie de eerste klap heeft uitgedeeld, zegt de Connexxion-woordvoerder. Op videobeelden van het incident, die vrijdag naar buiten kwamen, is te zien dat de chauffeur op de grond ligt en in gevecht is met een persoon. Dan wordt hij omhoog getrokken door een jongen, waarna zij in gevecht raken. De chauffeur, die zelf ook klappen uitdeelt, wordt onder meer geslagen en tegen zijn hoofd geschopt.

Uitzonderlijk

De chauffeur liep naast een zware hersenschudding „pijnlijke plekken over zijn hele lichaam” op. Voorlopig zit hij thuis, meldt de Connexxion-woordvoerder. Hoewel het volgens hem vaker voorkomt dat chauffeurs „vervelend bejegend” worden, is dit incident volgens de woordvoerder uitzonderlijk. „Meestal gaat het om schelden of een spuugincident.”

Hij benadrukt dat de vechtpartij het derde geweldsincident is bij het busstation van Uithoorn in enkele maanden tijd. Afgelopen april werd een man neergestoken nabij het station, met Oud en Nieuw werden tientallen ruiten van bushokjes gesloopt.