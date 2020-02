Belaagde Pakistaanse blogger beschuldigt Pakistan van betrokkenheid

Een Pakistaanse blogger die zich kritisch uitlaat over zijn geboorteland, is afgelopen zondag belaagd bij zijn woning in Rotterdam. Ahmad Waqass Goraya werd op straat geslagen door een man die hem in het Urdu met de dood zou hebben bedreigd, vertelt hij vrijdag aan NRC na berichtgeving van ngo Reporters Without Borders. Het incident zou zijn gefilmd door een handlanger van de aanvaller.

„Ik was aan het telefoneren en zag de twee helemaal niet aankomen totdat zij mij aanvielen”, vertelt de blogger. Vervolgens zou hij in zijn gezicht zijn „gestompt”. De mannen zouden niet alleen doodsbedreigingen hebben geuit, ook zouden ze hebben gesteld dat ze precies wisten waar de blogger en zijn familie wonen.

Goraya, die in 2007 naar Nederland vluchtte omdat hij zich onveilig voelde in zijn geboorteland, meent dat de actie is aangestuurd door de Pakistaanse overheid. Dat de aanval werd gefilmd, wijst hier volgens hem op. Volgens Goraya kunnen aanvallers een beloning krijgen, maar alleen als zij de daad kunnen aantonen. „Deze aanval past bij de modus operandi van de Pakistaanse inlichtingendiensten.”

Lees ook: Vrije verkiezingen? De Pakistanen zijn niet zo vrij

Reporters Without Borders spreekt over precedent

Regiodirecteur Daniel Bastard van Reporters Without Borders (RSF) zegt de zaak „heel hoog op te nemen”. „Het gebeurt niet zo vaak dat landen of organisaties die vijandig zijn tegen journalisten, erin slagen in andere, veiligere landen die mensen te bedreigen of zelfs te raken. We kunnen van een precedent spreken.”

RSF vraagt in de verklaring aan Nederlandse autoriteiten om de blogger te beschermen en aan minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok om de ambassadeur van Pakistan op het matje te roepen. Ook Goraya zelf hoopt dat de Nederlandse politiek actie zal ondernemen. „Nederland moet dit streng onderzoeken en laten weten dat zoiets niet mag gebeuren op het Nederlands grondgebied.” „Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt”, benadrukt hij. “We hebben ook geweld tegen Iraniërs gezien op Nederlandse bodem.”

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) zei vrijdag tegen journalisten het onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie af te wachten. „Bij zo’n verschrikkelijke mishandeling moet de politie vaststellen wie dat heeft gedaan en of er een ander land bij betrokken was.” Als uit het onderzoek blijkt dat Pakistan inderdaad een rol speelde, zal er „een rol voor Buitenlandse Zaken zijn”, aldus de minister. „Die zal ik dan graag vervullen.”

Goraya beheerde een satirische Facebook-pagina waarop hij het Pakistaanse leger herhaaldelijk beschuldigde van het uitoefenen van invloed op de politiek. Ook spreekt hij zich ferm uit over mensenrechtenschendingen in het land. In 2007 verdween hij, net als vier andere kritische bloggers en journalisten. Goraya maakte later bekend dat hij was vastgehouden en gemarteld door een „overheidsinstantie met banden met het leger”, wat Pakistan ontkent. Kort nadat hij weer opdook, vluchtte hij naar Nederland.