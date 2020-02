Australië verwelkomt hoosbuien na grootschalige branden

Een derde van de nog woekerende branden in het oosten van Australië is de afgelopen dagen geblust door regenbuien. Dat hebben lokale autoriteiten bekendgemaakt, melden Australische media.

Van de ruim zestig branden op woensdag zijn inmiddels zeker twintig geblust. Het regende zo hard dat sommige plekken kampten met overstromingen, onder meer in Sydney. Australië kampte met een recorddroogte deze zomer. De afgelopen maanden werd vooral de provincie Nieuw-Zuid-Wales zwaar getroffen door bosbranden, waarbij zeker 33 doden vielen en meer dan 3.000 huizen werden vernietigd.

Brandweerchef Shane Fitzsimmons verwacht dat de komende dagen nog meer branden geblust zullen worden. „De regen is goed voor business en boederijen, en ook goed om de branden te blussen waar we al vele, vele maanden mee kampen”, stelt Fitzsimmons op Twitter. „We willen geen verdere schade en verstoringen door overstromingen, maar het is een welkome afwisseling.” Half januari verwelkomde Australië ook al hevige regenval die een deel van de bosbranden bluste, toen werd echter maar een klein deel van de branden geblust

So nice listening to rain falling last night & driving with windscreen wipers on for a change this morning. @BOM_NSW indicates continued rain this next week & importantly, falls across our fire areas which will be so welcomed by our farmers, fire fighters & all affected. #NSWRFS pic.twitter.com/gJ3aFRQlzF

— Shane Fitzsimmons (@RFSCommissioner) February 6, 2020