Arrestatie in Colombia van adjudant Taghi tekent rol Nederland in mondiale drugshandel

Na Dubai, nu Medellín. Met hulp van de DEA, de FBI en de lokale politie is vrijdag Saïd R. aangehouden in Colombia. Deze 47-jarige Marokkaanse Nederlander staat sinds begin 2018 internationaal gesignaleerd op verdenking van betrokkenheid bij een serie onderwereldmoorden. Het Openbaar Ministerie ziet Saïd R. als een van de belangrijkste leden van de organisatie van Ridouan Taghi, die wordt beschuldigd van een lange reeks liquidaties.

Uit het dossier van de strafzaak Marengo valt af te leiden dat Saïd R. in direct contact stond met Ridouan Taghi en anderen instrueerde bij het voorbereiden en uitvoeren van liquidaties. Een van die mensen was Nabil B., een crimineel uit Utrecht die in ruil voor een kroongetuigendeal uit de school is geklapt over de groep van Taghi. Nabil B. kent Saïd R. uit het criminele milieu zo blijkt uit zijn verklaringen. Saïd en Nabil waren samen actief in de cocaïnehandel en het was Saïd R. die Nabil introduceerde bij Taghi. Saïd R. was dan ook een soort beschermheer voor kroongetuige Nabil B., een vaderfiguur.

‘Meneer Saïd doet de handel af’

Uit het dossier blijkt ook dat Saïd R. aan het hoofd stond van een organisatie die cocaïne distribueerde in Nederland. „Meneer Saïd, eh die doet de handel. Dus hij deelt voor Taghi handel af”, zo vertelde een rivaal die op de dodenlijst stond van Taghi in 2015 aan de politie. „Er komt 1.200 kilo binnen en dan gaat hij het uitdelen. Hij geeft 100 kilo aan Rotterdam, 200 kilo aan Amsterdam bijvoorbeeld. Snap je?”

Met de arrestatie van Saïd R. zitten nu alle hoofdverdachten vast die justitie en politie rekenen tot het criminele samenwerkingsverband van Ridouan Taghi. Het is een gezelschap dat internationaal zeer actief is geweest. Van de groep verdachten zijn er sinds 2016 mensen gearresteerd in vijf landen op vier continenten.

De eerste was de Amsterdamse crimineel Naoufal ‘Noffel’ F. in Ierland. Hij werd in april 2016 bij toeval opgepakt in Dublin tijdens een onderzoek naar een Ierse onderwereldoorlog. Vervolgens werd hij uitgeleverd aan ons land. Inmiddels is hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor betrokkenheid bij moord en betrokkenheid bij poging tot moord.

Op 21 oktober 2017 werd op verzoek van de Nederlandse autoriteiten Rico R. alias ‘De Chileen’ gearresteerd op de parkeerplaats van het Hyatt-hotel in Santiago, Chili. Volgens het Openbaar Ministerie maakt ook hij deel uit van het samenwerkingsverband rondom Ridouan Taghi. In maart werd R. uitgeleverd en sindsdien verblijft hij in de EBI in Vught.

In 2016 omschreef misdaadblogger Martin Kok Naoufal F, Rico de Chileen en Ridouan Taghi als het nieuwe driemanschap dat de vaderlandse onderwereld regeerde. Kok is eind 2016 vermoord, volgens justitie in opdracht van Taghi.

Op 29 mei 2019 werden de broers Mario en Mao R. aangehouden bij hun aankomst op Schiphol op verdenking van betrokkenheid bij liquidaties. Eerder waren zij door de Surinaamse autoriteiten op het vliegtuig gezet als ongewenst vreemdeling. De broers gelden als vertrouwelingen van Ridouan Taghi en zouden, volgens het OM, een belangrijke rol gespeeld hebben in diens criminele organisatie.

‘Grote schoonmaak’

En dan was er nog Ridouan Taghi zelf. Hij werd in december vorig jaar aangehouden in Dubai, een plek die gold als veilig toevluchtsoord voor Nederlandse criminelen. Maar nu niet meer. Vorige maand werd de Amsterdamse crimineel ‘Mooie’ Khalid J. in Dubai aangehouden en uitgeleverd aan ons land. Mede door die aanhouding gaat in het criminele milieu het verhaal dat de autoriteiten in Dubai inmiddels ‘grote schoonmaak’ aan het houden zijn.

Zo gaat in de onderwereld het gerucht dat afgelopen week een bekende crimineel uit Utrecht in het emiraat is aangehouden. Ook hij zou behoren tot de groep van Ridouan Taghi. Hij zou betrokken zijn bij een mislukte moordaanslag in Marrakech in oktober 2017. Wat de status is van zijn aanhouding is onduidelijk.

De aanhouding van Saïd R. maakt duidelijk dat het moeilijk is om onzichtbaar te blijven voor de opsporingsautoriteiten, zelf als je onder een steen in Colombia of Dubai zit. Maar het laat ook zien hoe wijd vertakt de Nederlandse onderwereld inmiddels is. Om hier gezochte criminelen aan te houden moesten de Nederlandse autoriteiten de hulp inroepen van de machtigste opsporingsorganisaties ter wereld: de DEA en de FBI. Dat zegt iets over de rol die Nederlandse criminelen spelen bij de internationale drugshandel.