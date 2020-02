Vrijspraak voor alle ‘tattookillers’ in martelmoordzaak

De vier mannen die verdacht werden van de liquidatie van Onno Kuut in 2009 zijn donderdag vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen de vier leden van de ‘tattookillers’-bende. De rechtbank in Rotterdam sprak het viertal vrij, meldt persbureau ANP donderdag.

De vier verdachten hebben de liquidatie van Kuut altijd ontkend. Kuut zou deel hebben uitgemaakt van de bende, maar werd volgens justitie door de vier om het leven gebracht. Zijn lijk werd in het voorjaar van 2009 in een ondiep graf in de buurt van Hoek van Holland gevonden. Hij zou zwaar toegetakeld zijn. Justitie sprak van een martelmoord, een professioneel uitgevoerde „koelbloedige, interne afrekening”.

De rechtbank oordeelde donderdag dat het viertal „in meer of mindere mate” betrokken waren bij de moord, maar dat er onvoldoende bewijs was voor een veroordeling. Het vonnis werd vorig jaar mei uitgesteld, zodat vijf extra getuigen gehoord konden worden. Hun getuigenissen waren echter niet voldoende voor een veroordeling, meldt ANP. „De bewijsconstructie van het Openbaar Ministerie is naar het oordeel van de rechtbank gebaseerd op een te beperkte hoeveelheid (indirect) bewijs.”

Een van de vier verdachten, de 36-jarige Cor P., knipte twee weken geleden zijn enkelband door en is sindsdien spoorloos. P. zat het laatste deel van een celstraf voor een ander misdrijf thuis uit. De politie zette een speciaal team op de zaak en verspreidde een opsporingsbericht. De ‘tattookillers’ heten zo omdat allen een tatoeage met Chinese tekens op de rug hebben. Alle bendeleden werden al eens tot celstraf veroordeeld. Het OM vond daarom een hoge straf passend. Het is nog niet bekend of beroep wordt aangetekend.