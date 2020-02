Voorzitter Democraten wil alle stemmen nagaan van verkiezingen Iowa

De voorzitter van de Amerikaanse Democratische Partij wil dat alle stemmen die afgelopen maandag in Iowa zijn uitgebracht voor de Democratische presidentskandidaten opnieuw worden nagegaan. De beslissing komt na drie dagen chaos rond de eerste voorverkiezingen van 2020, onder meer door problemen met een app die stemlokalen gebruikten om stemmen door te geven.

„Genoeg is genoeg”, concludeert voorzitter Tom Perez in een tweet. „Gezien de problemen [...] en om het publieke vertrouwen in de uitslagen te beschermen, roep ik de Democratische Partij in Iowa op om direct te beginnen met een recanvass.” Dat betekent dat alle formulieren waarop de stemmen van de 1.700 kieslokalen geregistreerd staan, opnieuw worden nagegaan, wat feitelijk neerkomt op een hertelling.

De oproep komt kort nadat The New York Times donderdag berichtte dat er nog meer problemen gemeld zijn; ruim honderd districten meldden dat er onregelmatigheden waren in de uitslagen. Zo zouden er gegevens missen, wat zorgde voor verdere twijfels over de eerlijkheid van het proces.

Speciale app

De eerste uitslagen na het sluiten van de stemlokalen werden maandagavond onverwacht uitgesteld. De Democraten hadden een speciale app laten ontwikkelen om de uitslagen van hun zogenoemde caucus sneller door te geven, maar de partij trof ‘onregelmatigheden’ aan door een softwarefout.

Lees ook: Democratische chaos in Iowa is geheel van eigen makelij

Volgens de laatste uitslagen, met 97 procent van de stemmen geteld, gaan de jonge voormalig burgemeester Pete Buttigieg en de progressieve senator uit Vermont Bernie Sanders nek aan nek. Allebei kregen ze iets meer dan 26 procent van de stemmen. Senator Elizabeth Warren staat derde met vooralsnog 18 procent van de stemmen. Als eerste stembusgang van het jaar is Iowa een belangrijk meetpunt om te zien wie het in november mag opnemen tegen president Donald Trump.