De verpakking richt minder schade aan dan al dat weggegooide eten

Foto Getty Images

Een verspakket is goedkoper dan zelf lasagne, couscous, curry of wraps maken. De Consumentenbond rekende het uit: gemiddeld ben je met een pakket afgepaste ingrediënten 1,40 euro goedkoper uit dan wanneer je alles los koopt. De jury gaf ook cijfers voor ‘gezondheid’ en tadaa, op nummer één, met een 7,3, staat de ‘kruidige couscous’ van Lidl.

Maar hoe duurzaam zo’n doos is – daarover lezen we niets.

Met de Amerikaanse voedselschrijver Michael Pollan liepen we eens door een Albert Heijn. Hij sloeg steil achterover van al het plastic. Pollan is het type met-een-mandje-naar-de-boerenmarkt, waar je alles onverpakt koopt, en hij weet vast ook raad met restjes. Dan is zo’n doos met plastic eromheen, en dan ook nog een verpakt bouillonblokje, verpakte kokosmelk of kruidenpasta erin, geen vooruitgang. Maar de meeste mensen zijn geen Michael Pollan en halen voor hun eigen couscous ook al heel wat plastic en karton in huis.

We zijn geneigd het aandeel van de milieudruk door verpakking te overschatten. Die zorgt gemiddeld voor 5 procent van de voetafdruk en het voedsel voor 95 procent, mailt verspillingsonderzoeker Toine Timmermans van Wageningen University. En van de ruim 41 kilo voedsel die Nederlanders jaarlijks per persoon verspillen, bestaat bijna een derde uit groente, vlees, aardappelen, rijst, pasta en kliekjes. Een achtste van wat we weggooien is nooit uit de verpakking geweest. Zo’n doos kook je in elk geval in één keer helemaal leeg.

Vega-optie

Er zijn wel detailverschillen tussen de verspakketten. De dozen die wij zagen, waren allemaal van recyclebaar FSC-karton, maar bij de meeste supermarkten kun je de plastic zak eromheen makkelijk scheiden, terwijl de Jumbo-doos een plastic ruitje heeft, dat waarschijnlijk maar weinig mensen eraf pulken. „We werken aan een duurzamer alternatief”, zegt een Jumbo-woordvoerder daarover. Over de inhoud meldt alleen Lidl expliciet dat zijn groenteleveranciers een PlanetProof- of vergelijkbaar keurmerk hebben. AH gebruikt ook ‘buitenbeentjes’, groenten in afwijkende maten.

Lees ook: Al die verspilling van eten zou de honger kunnen oplossen

Of er verder nog verbeterpunten zijn, vragen we consumentenvoorlichter Milieu Centraal. „Bij elk recept een vega-optie”, antwoordt een woordvoerder. Want bij de meeste verspakketten, behalve soep, moet je vlees toevoegen. Terwijl vlees verreweg het grootste aandeel heeft in de klimaatbelasting die aan onze voeding is toe te schrijven. Minder vlees en minder verspillen maakt dus meer verschil dan minder verpakking.

NRC Klimaat De laatste ontwikkelingen rond klimaat, natuur en duurzaamheid Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 8 februari 2020