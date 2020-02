Verbouwing Museum Boijmans van Beuningen onder druk

De ambitieuze verbouwing van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam voor 223,5 miljoen euro is verder onder druk komen te staan. De BankGiroLoterij en ook andere, onbekende Rotterdamse fondsen hebben besloten geen geld bij te dragen, bevestigt de woordvoerder van wethouder Said Kasmi (Cultuur, D66).

De BankGiroLoterij heeft een aanvraag van 7,5 miljoen euro van Boijmans voor de verbouwing afgewezen, zegt de woordvoerder. Maar de financiële tegenvaller is groter, volgens raadsleden Elene Walgenbach en Jan-Willem Verheij van respectievelijk coalitiepartijen D66 en VVD. De hoop binnen de gemeente was dat andere fondsen ook 7,5 miljoen euro zouden bijdragen; in dat geval zou de BankGiroLoterij haar bijdrage mogelijk verdubbelen naar 15 miljoen euro, zeggen zij.

Lees ook Renovatie Boijmans is een duur ‘moetje’

De gemeente, Boijmans en de BankGiroLoterij willen op dit laatste desgevraagd niet reageren en verwijzen naar elkaar. De loterij bevestigt per e-mail wel dat de extra aanvraag van Boijmans niet is gehonoreerd, „mede gezien de status van de fondsenwerving”. Als vaste partner heeft de BankGiroLoterij aan Boijmans wel de reguliere jaarbijdrage van 5 ton toegezegd. De loterij heeft in totaal ruim 84 miljoen euro onder 77 culturele instellingen verdeeld, werd woensdag bekend.

In een collegebrief aan de gemeenteraad over het „tegenvallende resultaat” staat dat het Rijk wel 7,5 miljoen bijdraagt.

Asbest

Boijmans van Beuningen is gesloten voor een jarenlange verbouwing. Het pand, eigendom van de gemeente, kampte onder meer met asbest, wateroverlast en was brandgevaarlijk. De gemeenteraad stemde eind 2018 onder voorbehoud in met het „ambitiescenario” van 223,5 miljoen euro. Met deze uitgebreide verbouwing moet het aantal museumbezoekers per jaar groeien van 300.000 naar 500.000.

De gemeente draagt zelf 168,5 miljoen euro bij aan de verbouwing. Maar een voorwaarde van de raad was dat de extra kosten van 55 miljoen door externe financiers betaald worden. Met een motie van Leefbaar Rotterdam en het CDA is besloten om later een definitieve „go/no-go beslissing” te nemen.

De vraag is nu hoe de kosten van de grootschalige verbouwing gedekt moeten worden. Vorig jaar lekte uit dat de filantropische stichting Droom en Daad een verwachte bijdrage van 40 miljoen euro introk. Met dat geld zouden destijds de extra verbouwingskosten gedekt moeten worden. „We hebben nooit een begroting gezien, geen plan. En meepraten over de verbouwing vond het museum niet in de governance passen – dat kan”, reageert Droom en Daad-directeur Wim Pijbes nu.

Walgenbach van D66 heeft een spoeddebat aangevraagd voor een raadsvergadering van komende week. VVD’er Verheij noemt de situatie rond de ambitieuze verbouwing „zorgwekkend”. „Ik sta niet te juichen bij de gedachte dat dat allemaal door de gemeente betaald moet worden”, zegt hij.

Oppositiepartij Leefbaar Rotterdam, de grootste fractie in de gemeenteraad (11 zetels) wil geen spoeddebat, maar een lang debat over de situatie. De partij is „verbijsterd” over deze „financiële klap”, aldus een brief van raadslid Geert Koster.