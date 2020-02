Twee doden bij ontsporing hogesnelheidstrein Italië

Bij een treinongeluk in het noorden van Italië zijn donderdagochtend twee mensen om het leven gekomen. Nog eens 27 passagiers raakten gewond toen de hogesnelheidstrein met een snelheid van zo’n 300 kilometer per uur ontspoorde in de provincie Lodi. Twee van de gewonden zijn er slecht aan toe.

Volgens het Italiaanse persbureau ANSA zijn de dodelijke slachtoffers allebei treinmachinisten. „De locomotief ontspoorde, raakte compleet los en bleef doorrijden. Ook de tweede wagon ontspoorde”, zei een medewerker van het spoorbedrijf op de radio. De trein van de Freccia Rossa-lijndienst tussen Milaan en Bologna vervoerde wegens het vroege tijdsstip rond de dertig passagiers.

Volgens een medewerker van het spoorbedrijf waren die nacht werkzaamheden verricht aan het stuk spoor. Of dat verband houdt met de ontsporing is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Het treinverkeer in het noorden van Italië is vertraagd.