Opnieuw politiechef opgestapt vanwege ‘aanhoudende onrust’

Een politiechef van de Landelijke Eenheid is donderdag opgestapt vanwege de „aanhoudende onrust” bij zijn organisatie. Sectorhoofd Henk Bril is de vierde hooggeplaatste politieman die in korte tijd vertrekt door de vertrouwenscrisis. Half november bleek dat de Landelijke Eenheid, waar de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) van Bril onder valt, met een ernstige misstanden kampt.

Bril erkent dat hij opstapt op een moment dat „de dienst zich in een onrustige periode bevindt”. Hij stelt dat hij vertrekt met gemengde gevoelens en terugkijkt op „tropenjaren met interne fusiepijn en een complex takenpakket voor de LE [Landelijke Eenheid red.] en voor (inter)nationale vraagstukken”. Hij zegt al langer na te denken om te vertrekken. Zijn besluit zou versneld zijn door de onrust. Het is onduidelijk waar Bril zijn carrière voortzet. Brils baas, politiechef Jannine van den Berg, bedankt hem voor zijn inzet. „Hij heeft de dienst verder gebracht.”

NRC onthulde drie maanden geleden dat de Landelijke Eenheid te maken heeft met ernstige misstanden die inlichtingenwerk belemmeren. Onder meer door interne spanningen en machtsmisbruik zou de dienst, onder meer belast is met de aanpak van zware misdaad en terrorisme, niet goed functioneren.

Informanten vermoord

De onrust heeft nu al grote gevolgen gehad. De informatie-uitwisseling met andere landen en de aansturing van zogenoemde liaisonofficieren in het buitenland zouden in de problemen zijn gekomen. Volgens meerdere agenten zijn bovendien twee informanten vermoord nadat hun identiteit was uitgelekt naar de onderwereld. Ook kon een informant uit het criminele milieu een baan krijgen bij de Nationale Recherche. Enkele jaren later werd hij veroordeeld voor het verkopen van politie-informatie.

De Inspectie Justitie en Veiligheid doet onderzoek naar de aan het licht gekomen misstanden. Vorige maand moesten drie politiechefs van de afdeling die belast is met internationale informatie-uitwisseling en samenwerking hun functies al gedwongen neerleggen.