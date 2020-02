Oefenen, want het moet subtieler dan in porno

Hulde aan Olivia, Maria, Sidney en de andere jonge en minder jonge vrouwen op OMGyes, een Amerikaanse voorlichtingssite over vrouwelijke seksualiteit.

Niet allemaal gebruiken ze hun eigen voornaam. Dat doet er niet toe, want zelden zullen vrouwen zich letterlijk en figuurlijk zo bloot hebben gegeven. Ja natuurlijk, ook in pornofilms gaan vrouwen uit de kleren en meer. Maar daarin spelen ze doorgaans een rol, en doen ze dingen waar ze privé niet per se ook zin in hebben. Op OMGyes laten deze vrouwen de technieken zien waarvan ze opgewonden raken en klaarkomen. Bij zichzelf, met hun eigen handen en hun eigen geslachtsdelen. En ze praten er ook over, soms voor het eerst.

Het zal, voor vrouwen althans, geen verrassing zijn dat het allemaal veel subtieler moet dan wordt voorgeschoteld in porno of de gemiddelde Hollywoodfilm. Ritme, indirecte aanrakingen en geduld zijn een paar van de ingrediënten die nodig zijn om de orgasmekloof te dichten. Voor wie (m/v) wil oefenen zijn er elf ‘touch-filmpjes’, waarbij je meteen feedback krijgt – een goedkeurend ‘Mmm’, bijvoorbeeld, of een enigszins verontwaardigd ‘Waarom stop je….Hallo?’.

Lees ook: Pornhub weet waarover je fantaseert

Het idee voor OMGyes ontstond vijf jaar geleden, vertelt Rob Perkins – ja inderdaad, een man – toen hij en mede-oprichter Lydia Daniller ontdekten dat er nog geen gedegen onderzoek was gedaan naar seksuele technieken. In samenwerking met de universiteit van Indiana en het Kinsey Institute werden meer dan 1.000 vrouwen tussen de 18 en 95 geïnterviewd. Er bleken grote overeenkomsten te bestaan in waar vrouwen genot aan beleven, maar voor veel van die dingen bestond nog geen naam.

Die hebben Perkins en zijn inmiddels twintig collega’s dan maar zelf bedacht. Want, zegt hij: zolang er geen namen voor iets zijn, blijft het onuitspreekbaar en dus een taboe. Layering (in het Nederlands: layeren), voor het indirect aanraken van de clitoris. is een naam die door OMGyes is bedacht. En hinting (voor Nederland vertaald als teasen): „Langskomen, maar nog niet daadwerkelijk aankloppen.”

„Alsof je een ster een naam mag geven”, zegt Perkins. Waarbij er wel op werd gelet dat het woorden zijn die je zonder al te veel gêne kunt uitspreken – het doel is dat „ praten over seks net zo gewoon wordt als het uitwisselen van recepten.”

Een op een met een partner blijft dat voor veel vrouwen lastig – alleen al omdat ze bang zijn hun partner onzeker te maken. Positieve feedback, is het advies. En: „Houd het luchtig.” Tip voor de partner: vraag nooit of een vrouw bijna klaarkomt, want dan krijgt ze het idee dat ze er te lang over doet, wat natuurlijk fnuikend is.

Nederlandse vertaling

Het eerste seizoen OMGyes is vertaald in twaalf talen, en de afgelopen drie jaar door „honderdduizenden” mensen aangeschaft, waarvan ongeveer de helft mannen.

Het tweede seizoen, waar de nadruk meer ligt op vaginale dan clitorale seks is al een paar maanden online, en net in het Nederlands vertaald. Hierna volgt een seizoen voor transmannen en -vrouwen, en dan zijn de mannen aan de beurt – pun not intended.

Inmiddels zijn er 20.000 mensen geïnterviewd, ook van buiten de VS. Ook internationaal blijken weinig verschillen te bestaan in de beleving van seks. Een uitzondering: zoenen. „Dat is cultureel bepaald”, zegt Perkins

Lees ook: We doen het minder, maar we willen meer

Officieel is de leeftijdsgrens voor de site 18, maar mocht u de ouder zijn van een vrouwelijke tiener die de eerste stappen op seksgebied heeft gezet, of een mannelijke tiener die op vrouwen valt: schaf het programma aan, en geef inlognaam en wachtwoord aan ze door. Vergeet vooral niet zelf te kijken.

Meepraten? Ideeën? Mail naar seks@nrc.nl

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 8 februari 2020