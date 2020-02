‘Noord-Ierse militanten wilden veerboot op moment van Brexit opblazen’

Noord-Ierse militanten hebben geprobeerd op de dag van de Brexit een veerboot op te blazen. Een splintergroepering van het inmiddels opgeheven Ierse Republikeinse Leger (IRA) zou een zeer schadelijke bom hebben verstopt in een vrachtwagen die op 31 januari van Noord-Ierland naar Schotland vervoerd zou worden. Dat heeft de Noord-Ierse politie donderdag bekendgemaakt.

Op 31 januari, de dag dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verliet, ontving de politie het bericht dat een explosief was verstopt in een vrachtwagen in de haven van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Dit voertuig zou volgens de tip met een veerboot naar Schotland vervoerd worden. De militanten hoopten volgens de politie dat de bom zou ontploffen op het moment dat de Brexit zich zou voltrekken.

Lees ook deze reportage uit 2018: Brexit kan de vrede in Noord-Ierland doen wankelen

Na de tip ging de politie op zoek naar het explosief en de vrachtwagen. Deze werden niet gevonden en de veerboot kon gewoon afvaren waarna deze Schotland zonder problemen bereikte. Op 3 februari ontving de politie een nieuwe tip: de naam van het transportbedrijf waarvan de vrachtwagen was. Een dag en vierhonderd doorzoekingen later werden de wagen en het explosief aangetroffen in de haven van Lurgan, zo’n 30 kilometer van Belfast, waarna de bom onschadelijk is gemaakt. Het is niet duidelijk waarom het voertuig daar stond en niet in Belfast.

Levens op het spel gezet

Volgens de politie had het explosief veel schade kunnen aanrichten. De militanten hebben volgens politiechef Sean Wright willens en wetens de levens van de bestuurder van de vrachtwagen, weggebruikers en het „bredere publiek” op het spel gezet. „We moeten concluderen dat de dissidente republikeinen een totale minachting hebben voor de gemeenschap, voor bedrijven en voor de samenleving in zijn geheel.”

De splintergroepering die volgens de politie achter de bom zit, heet de Continuity Irish Republican Army (CIRA). Deze paramilitaire groepering streeft naar één Ierse republiek en is tegen het Goede Vrijdagakkoord waarin in 1998 werd vastgelegd hoe Noord-Ierland geregeerd moet worden. De CIRA staat vermoedelijk kritisch tegenover de Brexit vanwege de vrees dat er weer grenscontroles komen tussen Noord-Ierland en Ierland.