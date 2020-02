Na één dag geeft minister-president Thüringen z’n ambt alweer op

Eén dag nadat hij met parlementaire steun van de rechts-radicale partij AfD tot minister-president van de Duitse deelstaat Thüringen werd gekozen, geeft Thomas Kemmerich (FDP) onder grote druk zijn ambt alweer op. „Het enige juiste en het enige mogelijke besluit”, zei de landelijk leider van de liberale FDP, Christian Lindner.

Maar de kwestie heeft ook Lindner zélf in de problemen gebracht. Vrijdag zal hij het bestuur van zijn partij vragen of hij als partijvoorzitter nog genoeg vertrouwen geniet om aan te blijven.

De FDP-fractie in Thüringen zal een voorstel indienen om het deelstaatparlement te ontbinden, waarna er nieuwe verkiezingen uitgeschreven kunnen worden en Kemmerich kan aftreden.

Deelstaatparlement

In Duitsland was woensdag grote ophef ontstaan, toen bleek dat Kemmerich in het deelstaatparlement onverwachts tot minister-president was gekozen met niet alleen de steun van zijn eigen partij en de CDU, maar ook van de AfD. Het was voor het eerst dat een minister-president gekozen werd dankzij de anti-immigratiepartij. In Thüringen wordt de AfD geleid door Björn Höcke, de omstreden rechtsbuiten van de partij.

Lees ook: Politieke storm na doorbraak AfD

De AfD toonde zich woensdag tevreden dat „niemand meer om ons heen kan”. Maar landelijke politieke leiders van bijna alle andere partijen spraken hun ontzetting erover uit, dat Kemmerich zich met de stemmen van de AfD had laten kiezen. Donderdag zei ook bondskanselier Merkel, die op reis is in Zuid-Afrika, dat de verkiezing met steun van de AfD onvergeeflijk was en in strijd was met de afspraken binnen de CDU.

Lindner zei donderdag dat hij als partijleider niet had kunnen aanblijven, als Kemmerich zijn vertrek niet had aangekondigd, en dat hij sowieso niet kan aanblijven als een afdeling in een deelstaat gaat samenwerken met de AfD of zich afhankelijk maakt van die partij.