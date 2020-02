Minister Schouten hervat na excuses overleg met boerenlobby

Minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) gaat het overleg met Landbouw Collectief hervatten. Het overleg werd woensdag opgeschort na een dreigend bericht van actiegroep Farmers Defence Force (FDF), dat deel uitmaakt van het Collectief. Het gesprek wordt weer ingepland omdat FDF excuses heeft aangeboden en er door het Collectief afstand is genomen van het bericht, laat een woordvoerder van Schouten weten.

Het overleg wordt waarschijnlijk vrijdagochtend hervat. Als eerste agendapunt wordt opgenomen „dat het volstrekt duidelijk moet zijn dat het kabinet bepaalt wie wel en niet om tafel zitten als het gaat om stikstofuitspraak”, zegt Schoutens woordvoerder. Dat moet worden gedeeld door het Landbouw Collectief voordat het gesprek verdergaat. Het Collectief vertegenwoordigt dertien boerenorganisaties.

FDF publiceerde woensdagochtend een bericht waarin stond dat „vleesbazen, de zuivelbobo’s, de voerboeren, de bankiers en zelfs gevestigde orde [op het gebied van] belangenbehartiging” langs zouden gaan bij Schouten om „als een Judas de sector te verraden”. De minister schortte het overleg op omdat het Landbouw Collectief „geen duidelijk antwoord” gaf op de vraag of het bericht van FDF door hen werd gedragen.

Lees ook deze column van Tom-Jan Meeus: De minister trok een harde lijn waar het CDA in Brabant slappe knieën kreeg

Stikstofcrisis

Het overleg gaat over de bijdrage die de landbouw kan leveren om de stikstofcrisis op te lossen. Eind vorig jaar sloot het Landbouw Collectief een principe-akkoord met Schouten, maar er is nog niet op alle punten overeenstemming. In het akkoord werd afgesproken dat er geen verplichte, generieke inkrimping van de veestapel komt als de landbouw een aantal maatregelen neemt om de stikstofuitstoot in de veehouderij terug te dringen.

Eerder deze week lekte uit dat het kabinet 350 miljoen euro vrijmaakt om veehouders met veel stikstofuitstoot in de buurt van Natura 2000-gebieden uit te kopen. FDF verweet het kabinet dat het buiten het overleg om beslissingen neemt. De woordvoerder van Schouten benadrukte donderdag dat het kabinet bepaalt met wie er gesproken wordt.