ING noteert fors lagere winst in laatste kwartaal 2019

Hogere kosten voor scherper klantentoezicht en de lage rente hebben ING een lastig vierde kwartaal bezorgd. De bank zag in het laatste kwartaal van 2019 de winst flink dalen. De nettowinst zakte in de laatste drie maanden van vorig jaar naar 880 miljoen euro, een daling van 30,9 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2018. Dat blijkt donderdag uit nieuwe jaarcijfers van ING.

Ook in eerdere kwartaalcijfers drukten de investeringen in aangescherpte klantenscreening de bedrijfsresultaten. De bank gaf in de laatste drie maanden van 2019 303 miljoen euro uit aan regelgevingskosten, een stijging van 13,9 procent ten opzichte van de laatste drie maanden van 2018. De bank trok onder andere 2.500 nieuwe medewerkers aan die beter toezicht op verdachte transacties moeten houden. In 2018 trof de bank een schikking van 775 miljoen met het Openbaar Ministerie. ING zou volgens justitie te weinig gedaan hebben om witwassen te bestrijden.

Extreem lage rentes

Ralph Hamers, directeur van ING, zegt donderdag in een persbericht: „We zagen in 2019 een stijging van de onderliggende kosten van 4,5 procent, inclusief een duidelijk stijging van de regelgevingskosten, evenals kosten in verband met ons KYC-verbeteringsprogramma.” Regelgevingskosten voor heel 2019 bedroegen ruim een miljard en bevatten ook kosten voor het depositogarantiestelsel.

Banken kampen de afgelopen tijd met extreem lage rentes - ING voerde vorige week als tweede bank een negatieve rente in voor klanten met meer dan 1 miljoen euro op hun spaarrekening. Afgelopen kwartaal verhoogde de bank desalniettemin zijn totale rente-inkomsten met 0,7 procent tot 3,6 miljard euro. ING noteerde over heel 2019 een iets hogere winst: bijna 4,8 miljard euro, een stijging van 1,7 procent vergeleken met 2018.

Bij de bank werken zo’n 54.000 mensen in meer dan veertig landen.

