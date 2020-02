Het mondkapje als verdienmodel

Eind januari besloot Hu Qinghui, directeur van de Chinese mondkapjesfabrikant CMmask, tot een ongebruikelijke maatregel. De vraag naar gezichtsmaskers was vanwege het nieuwe coronavirus zo gegroeid dat zijn fabriek, die ruim 30 procent van de binnenlandse markt bedient, het bij lange na niet aankon. Elke dag kwamen er orders binnen voor vijf miljoen maskers – meer dan tien keer het gebruikelijke niveau. Bovendien was zijn personeel voor een groot deel op vakantie vanwege het Chinese nieuwjaar. Dus verdrievoudigde hij de lonen, in de hoop dat medewerkers terug zouden komen.

„We draaien nu vier uur langer per dag”, zei hij tegen persbureau Reuters. „Van acht uur ’s ochtends tot negen uur ’s avonds.” De groei is wel het laatste wat hij verwachtte na een slecht 2019. „De luchtkwaliteit in het land wordt steeds beter.”

Het nut van gezichtsmaskers bij bescherming tegen het coronavirus is volgens de wetenschap in veel gevallen op z’n minst twijfelachtig. Maar de mondkapjes zijn in een paar weken toch uitgegroeid tot het meest zichtbare symbool van de virusuitbraak. De vraag ernaar is explosief gestegen, mede doordat overheden in sommige Aziatische landen inwoners aanraden de kapjes te dragen. Zo is een masker een „must” in het openbaar vervoer van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul, aldus het lokale hoofdkwartier voor rampenbestrijding. En ook de Chinese overheid moedigt burgers aan de kapjes te dragen.

Het gevolg is grote schaarste. Precieze cijfers zijn er niet, maar zeker is dat op dit moment elke dag wereldwijd miljoenen maskers over de toonbank gaan, zowel goedkope, simpele kapjes, als meer geavanceerde maskers met filters. In Hongkong sloten huisartsenposten hun deuren door een gebrek aan kapjes. Op Twitter doken bovendien berichten op uit de stad van dozen met twintig maskers die voor 90 dollar (een kleine 82 euro) over de toonbank gingen – een veelvoud van de normale prijs. En in Beijing kreeg een apotheek een boete van ruim 400.000 dollar wegens verviervoudiging van de prijs.

De aangetrokken vraag is ook in Nederland te merken. Zo vertelde de Zwolse outletwebsite-eigenaar Erik Bouwknegt aan het Algemeen Dagblad meerdere pallets per dag te verkopen, tegen eerst enkele doosjes per week. „In drie dagen heb ik mijn complete lading verkocht.” Het ging om vijftigduizend maskers in totaal. Eerst werden ze volgens Bouwknegt vooral door Chinese Nederlanders gekocht die ze naar China stuurden, maar later meldden zich volgens hem ook Nederlanders die „vast” maskers wilden hebben.

Made in China

De maskerbranche lijkt als een van de weinige partijen te profiteren van het virus. Om hoeveel geld het dezer dagen gaat is lastig te schatten. maar er valt wel het een en ander te zeggen over wáár het geld landt. De helft van de wereldwijde maskertoevoer is volgens Reuters afkomstig uit China. De populaire webwinkel Alibaba liet aan Chinese media weten zaken te doen met 92 leveranciers in het land. Van een aantal is bekend dat ze noodmaatregelen nemen om de productie op te schroeven. Zo opereert Foshan Nanhai Beautiful Nonwoven Co. (zeven fabrieken, 3.000 medewerkers) volgens The Wall Street Journal nu 24 uur per dag.

Ook fabrikanten buiten China voelen naar eigen zeggen de plotseling gestegen vraag. Het Amerikaanse Honeywell zei meer vraag te zien in Noord-Amerika, Europa en China. Ook van Turkse en Tsjechische producenten is bekend dat ze de vraag bij lange na niet aankunnen. De paar beursgenoteerde bedrijven die – onder andere – maskers maken koersten de afgelopen dagen flink hoger: het Japanse Kawamoto zag de beurswaarde verzesvoudigen, het Koreaanse Monalisa ging eind januari 86 procent omhoog.

Luxemaskers

De mondkapjesgekte wordt nog eens versterkt via sociale media. Want hoewel de maskers niet per se modieus lijken, verschenen er onder de hashtag ‘coronavirus’ deze week ineens allerlei influencers in gestileerde outfits met mondkapjes. „Say NO to coronavirus”, zet de Amerikaanse Dina (2.000 volgers) bijvoorbeeld bij een foto op Instagram - om haar gezicht een masker van het merk Off-White.

Al in 2017 haakte Virgil Abloh, artistiek directeur voor de mannenlijn van Louis Vuitton, in op de vraag van Aziatische consumenten, door met zijn modemerk Off-White gezichtsmaskers à 68 dollar per stuk op de markt te brengen. Sindsdien duiken vaker luxe varianten van mondmaskers op.

De Vietnamese Jada Hai Phong Nguyen prijst onder de hashtag ‘outbreak’ zelfs een heel specifiek type gezichtsmasker aan. „I use Cambridge Mask N99”, meldt ze haar 89.300 volgers op Instagram, gevolgd door de hashtag ‘cambridgemask’. Of Nguyen daarvoor betaald werd door het merk, maakt ze niet expliciet duidelijk. De Britse producent liet de Financial Times deze week wel weten de toegenomen vraag niet aan te kunnen en de productie in haar fabrieken in China en Indonesië te hebben opgevoerd.