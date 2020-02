Geweld in Israël en Palestina laait weer op na Trumps ‘Deal van de Eeuw’

Het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden is deze week opnieuw opgelaaid in de nasleep van de aankondiging van een vredesplan voor de regio van de Amerikaanse president Donald Trump. Woensdag en donderdag kwamen vier Palestijnen om het leven en raakten zeker vijftien Israëliërs gewond bij aanvallen over en weer. Volgens de Palestijnse president Mahmoud Abbas zijn de gewelddadigheden het directe gevolg van de aankondiging van Trumps „destructieve” plan, dat de Amerikaanse president zelf omschrijft als de ‘Deal van de Eeuw’.

Woensdag viel de eerste dode tijdens een demonstratie tegen Trumps plan op de Westelijke Jordaanoever. Een zeventienjarige Palestijn kwam om het leven door een Israëlische kogel. Volgens Israël had hij kort daarvoor een brandbom naar Israëlische militairen gegooid.

Donderdagochtend reed een Palestijnse automobilist in op een groep Israëlische militairen in Jeruzalem. Hierbij raakten zeker twaalf Israëliërs gewond. Later op de dag opende een „in Israël wonende Arabier” het vuur op een grensbewaker in dezelfde stad. De bewaker raakte lichtgewond, de schutter werd doodgeschoten.

‘Boos om Deal van de Eeuw’

Ook op de Westelijke Jordaanoever keerde het geweld donderdag terug. Hier werd een negentienjarige demonstrant doodgeschoten die stenen naar Israëlische militairen zou hebben gegooid. Op dezelfde dag kwam een Palestijnse agent om het leven door Israëlisch vuur. Het is onduidelijk hoe dit precies is gebeurd.

In de Gazastrook is het eveneens onrustig sinds Trumps aankondiging. Daar hebben Palestijnen de afgelopen dagen raketten en explosieven afgevuurd richting Israël. In reactie daarop heeft Israël luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Palestijnse groepering Hamas. Voor zover bekend zijn bij beide acties geen slachtoffers gevallen.

Vorige week presenteerde Trump zijn plan voor de regio, waarmee er twee staten moeten komen, één voor Israëliërs en één voor Palestijnen. Het Palestijnse gebied moet groter worden, maar de door Israël bezette gebieden blijven in handen van Israël. Ook blijft Jeruzalem volgens Trumps plan de „ondeelbare hoofdstad” van Israël. Abbas heeft het plan afgewezen.