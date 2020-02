Het is vakantie en vandaag is er geen oppas voor Luuk (10), mijn kleinzoon. Hij mag daarom met zijn moeder mee naar haar werk. De werkplek, Alzheimer Nederland in Amersfoort, ademt een ongedwongen sfeer. Het is vandaag de wekelijkse inloopdag van Henk (67) die de ziekte van Alzheimer heeft en daar met lotgenoten en medewerkers over praat en hen adviseert. Luuk mag van zijn moeder meneer Henk gaan interviewen. Gewapend met microfoon zonder voorbereiding stapt hij op hen af. „Doet alzheimer pijn?” vraagt Luuk. „Nee, het doet geen pijn” zegt Henk. „Maar je vergeet vaak van alles.” Waarop Luuk vraagt of meneer Henk weleens vergeet dat hij alzheimer heeft. Henk glimlacht.

