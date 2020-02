FVD verliest nieuwe zetel in Europees Parlement aan Groep Otten (GO)

Het Europees Parlement krijgt er drie Nederlanders bij: Bart Groothuis (VVD), Dorien Rookmaker (Groep Otten) en Marcel de Graaf (PVV). Zij nemen drie van de zetels in het parlement in die zijn vrijgekomen na de Brexit, maakte de Kiesraad donderdag bekend.

Met het Britse vertrek uit de Europese Unie namen ook de 73 Europarlementariërs uit het Verenigd Koninkrijk afscheid. Een deel van die zetels verdwijnt, een ander deel is over de andere lidstaten verdeeld op basis van de uitslagen van de Europese Parlementsverkiezingen in mei vorig jaar. Met de drie nieuwkomers heeft Nederland 29 van de 705 zetels in handen.

Dorien Rookmaker is de meest opvallende naam. Een van de nieuwe zetels leek aanvankelijk bestemd voor Forum voor Democratie, waarvoor Rookmaker op de Europese kandidatenlijst stond. Maar zij stapte kort na de verkiezingen over naar GO (Groep Otten), de partij die Henk Otten oprichtte na zijn breuk met FVD-leider Thierry Baudet en zijn royement als lid van FVD. „Ik ben zeer geïnteresseerd in een EU-post”, liet Rookmaker toen al aan NRC weten.

„Ik ben blij dat we ons assertievere geluid nu ook in Brussel kunnen laten horen”, zegt Otten nu. „We wilden niet op de zaken vooruitlopen, maar we waren hier wel op voorbereid.”

Bij welke Europese fractie GO zich aansluit, wil de partij nog niet zeggen. Rookmaker laat weten dat het niet Renew Europe wordt, de liberale fractie waarbij onder meer VVD, D66 en het Franse En Marche van president Emmanuel Macron zijn aangesloten.

Nooit op het stembiljet gestaan

Ook al heeft GO nooit op het stembiljet gestaan, de partij is na de officiële benoeming van Rookmaker vertegenwoordigd in het Europees Parlement, de Eerste Kamer en een handvol Provinciale Staten – allemaal dankzij overstappers van Forum voor Democratie. Dat komt omdat de uitslagen van de laatste verkiezingen bepalend zijn. Als een zetel opnieuw moet worden gevuld, gaat die altijd naar de volgende kandidaat op de lijst, ook als die inmiddels van partij is veranderd. Kandidaten die een groot aantal voorkeursstemmen ontvangen, krijgen voorrang.

Baudet had het verlies van de nieuwe zetel nog kunnen voorkomen. Hij had voldoende voorkeursstemmen gekregen om de zetel zelf in te nemen, maar dan had hij zijn Tweede Kamerlidmaatschap moeten opgeven: het is niet toegestaan een nationale- en een Europese parlementszetel te combineren.

Senaatszetel vrij

Rookmaker stond voor een vergelijkbare afweging: zij zat de afgelopen maanden, na haar vertrek bij Forum voor Democratie, voor de Groep Otten in de Eerste Kamer. Ook die functie is niet te combineren met het lidmaatschap van het Europees Parlement. Nu ze kiest voor Brussel, komt haar senaatszetel vermoedelijk weer in handen van FVD. GO zakt dan terug naar twee zetels.

„Maar als FVD-leden in de Eerste Kamer stoppen of naar de Tweede Kamer willen, zouden er wel eens nieuwe GO-leden in hun plaats kunnen komen”, aldus Otten.

Met de benoeming van Marcel de Graaff keert de PVV, die vorig jaar bij de verkiezingen uit het Europees Parlement verdween, terug in dat parlement. PVV-leider Geert Wilders had meer voorkeursstemmen gekregen, maar ziet net als Baudet af van een zetel. De VVD groeit door de komst van de nieuwe Europarlementariër Bart Groothuis naar vijf zetels.