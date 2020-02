‘Drukte ziekenhuizen leidt tot tekortkomingen in zorg bij bevallingen’

Drukte in de ziekenhuizen leidt steeds vaker tot tekortkomingen in de zorg bij bevallingen. Dat schrijft de brancheorganisatie voor verloskundigen KNOV donderdag in een brief aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Volgens directeur Charlotte de Schepper krijgt de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen „veel urgente signalen” dat de zorg bij bevallingen steeds vaker tekortschiet. Ziekenhuizen verwijzen zwangere vrouwen vaker door omdat er geen plek of personeel is om de bevalling te laten plaatsvinden.

Exacte cijfers over het aantal vrouwen dat naar een ander ziekenhuis wordt doorverwezen, heeft de KNOV niet. Maar volgens een woordvoerder is het probleem in de afgelopen anderhalf jaar groter geworden. In de brief vraagt de vereniging, waaraan zo’n drieduizend verloskundigen zijn verbonden, de inspectie onder meer onderzoek te doen naar het aantal problemen rondom geboortes in „de regio”. Vooral in gebieden buiten de Randstad is het capaciteitsprobleem aan de orde.

Meldingen van calamiteiten tijdens bevallingen heeft de IGJ tot nog toe niet gehad, schrijft directeur De Schepper in de brief. Dat komt volgens een woordvoerder van de KNOV door onderrapportage. Misstanden bij bevallingen zouden niet of nauwelijks worden doorgegeven door verloskundigen, vooral om elkaar te beschermen. De KNOV roept verloskundigen op dit wel te doen.