Dodental vliegtuigcrash Turkije opgelopen tot drie, 177 gewonden

Het dodental van de vliegtuigcrash in de Turkse stad Istanbul is opgelopen tot drie. Dat heeft de Turkse minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca donderdag bekendgemaakt. Een passagiersvliegtuig van Pegasus Airlines raakte woensdag na de landing van de landingsbaan en brak in drie stukken.

Het is niet duidelijk of de doden passagiers of bemanningsleden zijn. In de Boeing 737 zaten 177 passagiers en zes bemanningsleden. 179 inzittenden raakten gewond en worden in achttien verschillende ziekenhuizen behandeld. Zij verkeren allemaal buiten levensgevaar, aldus Koca. Het is niet bekend wat hun verwondingen zijn. Op beelden was te zien dat er ook brand uitbrak tijdens de crash.

De crash werd waarschijnlijk veroorzaakt door slechte weersomstandigheden, zei de gouverneur van Istanbul Ali Yerlikaya tegen persbureau Reuters. Het waaide en regende hard toen het toestel landde op Sabiha Gökcen Airport, de tweede luchthaven van Istanbul. Na de landing schoot de Boeing vijftig tot zestig meter door.