Dieren verplaatst en zoektocht naar daklozen vanwege hoge waterstanden

De uiterwaarden van de Rijn, de IJssel en de Waal zullen de komende dagen onderlopen. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer donderdag. De hoge waterstanden zijn het gevolg van hevige neerslag en grote hoeveelheden gesmolten sneeuw in Duitsland en Zwitserland.

Staatsbosbeheer heeft maatregelen getroffen om de dieren die in de uiterwaarden leven te beschermen. Vanwege het te verwachten water zijn runderen en paarden die normaal gesproken het hele jaar grazen in de gebieden, weggehaald. Sommige delen van de uiterwaarden zullen naar verwachting wel droog blijven, maar zijn voorlopig gesloten voor mensen zodat kleine dieren daar rustig kunnen leven. Mensen die het hoge water willen bekijken, wordt aangeraden dit vanaf de dijken te doen.

In Nijmegen zijn de gevolgen van het gestegen water duidelijk te merken. Een festival dat dit weekend zou plaatsvinden op de Waalkade is verplaatst. Donderdag heeft de politie gezocht naar daklozen die vermoedelijk kamperen in het gebied dat zal onderlopen. Voor zover bekend is één persoon gevonden.

Eind januari was de waterstand bij Lobith, waar de Rijn Nederland binnenkomt, zo’n 8 meter boven NAP. Inmiddels is dat toegenomen tot 12,15 meter boven NAP en naar verwachting zal de waterstand verder stijgen tot zo’n 14 meter boven NAP. Ook in de Maas is de waterstand hoger dan normaal, als gevolg van neerslag in de Ardennen en Noord-Frankrijk.

Deze boswachter houdt bij hoe het hoogwater zich ontwikkelt in de Gelderse Poort: