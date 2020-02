De wijkfotograaf

Van tevoren had ze niks uitgezocht over het stadsdeel. „Dat zou mijn beeld beïnvloeden, dan ga je zoeken naar bevestiging. Ik wilde een open blik behouden.” Dat betekent dus dat ze misschien niet alles heeft gezien, of iedereen gesproken. „Dat hoeft ook niet”, zegt ze. Fotografie is bij uitstek een medium waarbij je dingen open kunt laten, zegt Van Diepen. „Dingen vallen buiten beeld, of zijn niet in beeld te vangen, daardoor geeft fotografie de kijker de vrijheid om die ruimte zelf in te vullen.” Door die ruimte kan Amsterdam Nieuw-West in haar foto’s lijken op een buitenwijk in Californië, Marokko, Bali, Zweden of in Ierland. Haar lens maakt de wijk zo divers als de inwoners van de wijk zijn, met hun 180 verschillende nationaliteiten.