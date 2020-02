De series van week 6: zeven keer Studio Ghibli, een nieuwe Nancy Drew en The Savages

Studio Ghibli-films

De films van de legendarische Japanse animatiestudio Studio Ghibli waren tot voor kort niet te streamen. Daar is verandering in gekomen: de studio heeft een deal gesloten met Netflix. De streamingdienst voegt 21 Ghibli-films in fases toe. Inmiddels zijn er zeven titels te bekijken, waaronder My Neighbor Totoro, Kiki’s Delivery Service en Tales from Earthsea. Oscarwinnaar Spirited Away van Hayao Miyazaki volgt op 1 maart. Netflix.

Nancy Drew

De jonge speurder Nancy Drew gaat al mee sinds 1930. Het personage uit de boekenreeks heeft een moderne make-over gekregen en richt zich op liefhebbers van series als Riverdale. Nadat Nancy (Kennedy McMann) en haar vrienden het lichaam van een vermoorde vrouw vinden, worden ze zelf verdacht. Nancy gaat op onderzoek uit en stuit op een groot mysterie. Videoland, wekelijks (vanaf zaterdag).

Mythic Quest: Raven’s Banquet

Wat Silicon Valley deed met de techindustrie, gaat Mythic Quest doen met de wereld van videogames. De comedyserie speelt zich af op het kantoor van een grote ontwikkelaar van een succesvolle fantasygame. Rob McElhenney (It’s Always Sunny in Philadelphia) speelt een narcistische ontwikkelaar die het zijn personeel niet makkelijk maakt. Bijrol voor F. Murray Abraham. Apple TV+, wekelijks.

The Savages (Les Sauvages)

Politieke thrillerserie uit Frankrijk. Een moordaanslag op de toekomstige president van Frankrijk zorgt voor grote spanningen in het land. Wie wilde hem dood hebben? NPO Start Plus, zes afleveringen.