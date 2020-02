De ‘Marokkaan’ (m/v) is er maar druk mee

De Nederlandse Marokkaan werkt niet alleen als kaartjescontroleur in het ov. Hij is ook: zoon, echtgenoot, kapper, radioloog, buurman, tandarts en leerling. Dat hij zo veelzijdig is, bleek nadat Thierry Baudet dit weekend twitterde dat twee „dierbare vriendinnen” van hem lastiggevallen waren door „Marokkanen” in de trein. Het bleken controleurs.

Op Twitter deelden mensen hun eigen ervaringen onder hashtag #Deeljenepmarokkanenverhaal. Baudets vriendinnen bleken niet de enigen die met Marokkaanse Nederlanders in beangstigende situaties terechtkwamen.

„Ik werd vandaag ook ernstig lastiggevallen door twee Marokkanen”, schrijft Amir Boudhan. „Ik hoorde geschreeuw en gehuil. Behoorlijk intimiderend. Eentje wist ik rustig te krijgen met een schone luier en een flesje en de ander door een koekje en Peppa big (sic)”.

Twitteraar Emine schrijft dat een Marokkaan haar „vroeg te gaan liggen en haar gebood haar hoofddoek losser te maken”. De tandarts. Weer een andere vrouw werd door een Marokkaan onverwacht bij haar benen gegrepen. Haar zoontje. Ook Ajax-trainer Erik ten Hag bleek te zijn lastiggevallen door twee Marokkaanse jongens. Althans, een parodie-account postte uit zijn naam: „Ze noemden me kale en dreigen te schieten.” Daarnaast een fotootje van Ajacieden Ziyech en Mazraoui.

Een tegenbeweging onder dezelfde hashtag kwam er ook. „Gaan we nou met z’n allen doen of ‘lichtgetinte’ Marokkanen nooit overlast veroorzaken? Wat een klucht”, schrijft Niels de Roos. Een ander: „Ik keek gisteren Opsporing verzocht en wat denk je? Allemaal boeventuig als Marokkaan verkleed.”

Zorgen over de Nederlandse Marokkaan lijken hoe dan ook op zijn plaats, zij het op andere gronden.

Uit de vele tweets blijkt dat ‘de Marokkaan’ het ontzettend druk heeft met het uitoefenen van talloze beroepen. Hij is al bijna net zo drukbezet als de naamloze ‘vrouw’ die vaak voorbijkomt op Teletekst -pagina 101 (‘Grieken krijgen vrouw aan het hoofd’). Deze ‘vrouw’ bleek de afgelopen jaren niet alleen de leiding over Griekenland, Nieuw-Zeeland en Finland te hebben verkregen, maar ze was tegelijkertijd bezig het tij te keren bij H&M en Air France en ze leidt het havenbedrijf in Rotterdam. En dan „kaapte” ze en passant ook nog de woningmarkt (dixit Telegraaf).

Benieuwd of ze daar binnenkort wordt weggevaagd door ‘Marokkaan’.