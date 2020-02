KLM vliegt tot half maart niet op China

Merendeel Tweede Kamer tevreden over voorzorgsmaatregelen kabinet

„Goed voorbereid”, „alert”, „complimenten”, „er wordt hard gewerkt”. Veel partijen in de Tweede Kamer spraken donderdag hun waardering uit voor hoe Nederland tot nu toe omgaat met de dreiging van het nieuwe coronavirus. „We moeten mensen goed blijven informeren, maar geen paniek zaaien”, zo vatte VVD-Kamerlid Sophie Hermans de consensus in de Tweede Kamer samen.

Het kabinet nam tot nu toe vooral voorzorgsmaatregelen, omdat het nieuwe coronavirus nog niet in Nederland is opgedoken. De groep Nederlandse evacués uit besmettingshaard Wuhan zit in quarantaine, thuis of op een alternatieve locatie. Ziekenhuizen zijn voorbereid op isolatieverpleging voor het geval er mensen met ziekteverschijnselen opduiken. Volgens Minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) heeft het nieuwe coronavirus een meldplicht in de categorie A, waardoor artsen direct alarm slaan bij de GGD als patiënten het virus onder de leden lijken te hebben.

Maatregelen tegen Keukenhof

De enige partij die vraagtekens plaatste bij het beleid tot nu toe is de PVV. Kamerlid Chris Jansen vindt dat het kabinet „proactief in actie moet komen tegen de verspreiding”. Jansen vroeg Bruins waarom niet al het vliegverkeer naar China vanuit Nederland wordt opgeschort, zoals sommige andere landen hebben gedaan. Ook wil Jansen dat het kabinet kijkt naar maatregelen tegen toeristische attracties waar veel Chinezen komen, zoals De Keukenhof.

Bruins noemde dit soort maatregelen „niet proportioneel” omdat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde geen onnodige restricties aan het internationale reisverkeer op te leggen. Maatregelen tegen De Keukenhof zijn volgens Bruins onnodig en zeer onwenselijk. „De WHO waarschuwt landen voor acties die stigma of discriminatie bevorderen.” Bruins veroordeelde het feit dat mensen met een Aziatisch uiterlijk nu soms worden uitgescholden op straat.

Bruins zegt dat er protocollen en draaiboeken klaar liggen voor het geval het nieuwe coronavirus Nederland bereikt. „Als er sprake is van een uitbraak moeten we weer naar vervolgmaatregelen kijken. We kunnen supersnel opschalen, er is dagelijks overleg tussen alle betrokken partijen.”