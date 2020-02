Art Rotterdam optimistisch van start

Ook in de Van Nellefabriek, de vaste locatie van Art Rotterdam, was het woensdagmiddag lente. De belangrijkste Nederlandse beurs voor hedendaagse kunst trok op de openingsdag van de 21ste editie direct een groot en gretig publiek. Beursdirecteur Fons Hof sprak de hoop uit het bezoekersrecord van vorig jaar – 28.500 kunstkijkers in vijf dagen tijd – te verbeteren.

Galeriehouders toonden zich al even optimistisch. „Dit is de beurs waar alle verzamelaars en iedereen die ertoe doet in de kunstwereld zijn gezicht laat zien”, zei bijvoorbeeld Wouter van Leeuwen, van de gelijknamige fotogalerie in Amsterdam. Hij kon, net als vele collega’s, in de eerste uren al rode stickers plakken. En bij een tweede ronde over de beursvloer bleek het aanbod in sommige van de 92 stands al ververst met nieuwe, nog te verkopen kunstwerken.

Jonge, experimentele kunst

Mid-career kunstenaars en oudgedienden als Philip Akkerman, Morgan Betz, Bonies en Ron van der Ende laten op de beurs fraai nieuw werk zien. Maar Art Rotterdam is toch vooral de beurs voor jonge, experimentele kunst. Nederland telt niet zoveel vermogende kunstverzamelaars en de beurs trekt relatief weinig buitenlandse bezoekers (4.000 vorig jaar). Door de lagere standhuur in Rotterdam kunnen galeriehouders zich experimenten permitteren, die op veel duurdere beurzen als Art Brussel, Art Cologne en Frieze in Londen minder goed mogelijk zijn.

Louise Giovanelli: ‘Peeping Tom’, 2020. Schilderij bij Grimm Gallery. Foto Sonia Mangiapane

Zo combineert Grimm Gallery uit Amsterdam, een van de grootste galeries van Nederland met ook een vestiging in New York, werken van Michael Raedecker en Elias Sime (kosten: rond een ton) met aantrekkelijke schilderijen van Louise Giovanelli (vanaf 3.100 euro), een jonge Britse die in maart pas haar eerste solotentoonstelling bij de galerie krijgt. Eigenaar Jorg Grimm: „Dit is de plek om verzamelaars van Raedecker duidelijk te maken dat ze straks ook naar de opening van Giovanelli moeten komen.”

Sime is een Ethiopische kunstenaar die van afgedankte computermaterialen – keyboards, printplaten en snoeren – kunstwerken assembleert die van een afstand iets van Romeinse mozaïekvloeren hebben. Op de beurs is opvallend veel kunst van Afrikanen te koop. Lumen Travo uit Amsterdam toont bijvoorbeeld woeste maar poëtische schilderingen op papier van Thierry Oussou (1988, Benin), waarin de relatie tussen hedendaagse kunst en etnografische maskers wordt onderzocht. En Nuweland, een galerie uit het Friese Oosterzee-Buren, biedt zelfs alleen kunst en design aan uit Zuid-Afrika. „Wij willen de freeborn-generatie naar Europa brengen”, zei eigenaar Wiebren Bergsma.

Performancekunst

Minpuntje is dat het hoogtepunt van de vorige editie van Art Rotterdam niet is herhaald. Toen had Hester Alberdingk Thijm, directeur van de bedrijfscollectie van AkzoNobel, in het hart van de beurs een tentoonstelling met X-large kunstwerken samengesteld, die, ook door de bijzondere presentatie, als een cadeautje aanvoelde.

Maar buiten het beursgebouw zijn tal van andere attracties te vinden; op bijna veertig andere plekken in Rotterdam zijn tijdens de beurs exposities gewijd aan kunst, design en architectuur. Nieuw dit jaar is een tentoonstelling gewijd aan performancekunst. Dat gebeurt in de rauwe, industriële ruimte van Atelier Van Lieshout, op loopafstand van de Van Nellefabriek. Het collectief rond Joep van Lieshout toont daar tegelijk een nieuwe sculptuur, Pendulum (2019), een monumentale gele klok die om het kwartier met een gongslag het einde van de wereld aankondigt. De performancekunstenaars lijden daar niet zichtbaar onder: ze dansten woensdag rustig door.

Art Rotterdam. T/m zo van 11-19 uur in de Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1 in Rotterdam. Verspreid over de stad zijn nog 39 andere exposities met kunst, design en architectuur. Tussen de locaties rijden pendelbussen. Zie: artrotterdam.com

Prijswinnaar Ana Navas

De NN Art Award, de stimuleringsprijs van 10.000 euro, is woensdagavond bij Art Rotterdam voor de vierde keer uitgereikt. Deze kunstprijs is gewonnen door Ana Navas, een in Ecuador geboren kunstenaar die onder meer studeerde aan De Ateliers in Amsterdam. Navas, die wordt vertegenwoordigd door Galerie TegenboschVanVreden uit Amsterdam, reageerde blij: „Het bedrag gaat me helpen bij het uitvoeren van een conceptueel project.”