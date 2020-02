Wereld beleefde dit jaar de warmste januari ooit gemeten

De wereldtemperatuur was afgelopen januari gemiddeld warmer dan alle andere januari’s sinds het begin van de metingen in 1981. Ook in Europa werd in de eerste maand van 2020 de hoogste gemiddelde temperatuur ooit gemeten. Dat meldt Weerplaza woensdag.

De wereldtemperatuur lag vorige maand 0,77 graden hoger dan de gemiddelde temperatuur van 1981 tot en met 2010 (klimatologisch gemiddelde). Daarmee werd het oude januari-record uit 2016 verbroken, toen het 0,74 graden warmer was dan gemiddeld in die bovenstaande periode. In Europa werden grotere uitschieters gemeten: het was 3,1 graden warmer dan gemiddeld tussen 1981 en 2010. Het Europese record uit 2007 werd met 0,2 graden verbroken.

‘Absurd warm’

Het zeewater en de lucht vlak boven de zee waren in januari „absurd warm”, aldus de meteorologen van Weerplaza. Het was geen record, maar de temperaturen lagen dichtbij die tijdens de meest recente El Niño, van 2015 tot 2016, gemeten zijn. Dat is opvallend omdat er nu juist geen sprake was van El Niño – een periode van opwarming tijdens de klimaatcyclus van de oceaan rondom de evenaar.

In Alaska, noordwest Canada en Groenland was het juist weer kouder dan normaal, wat tot een toename van de hoeveelheid zee-ijs heeft geleid. Het zee-ijs is wel dunner dan het klimatologisch gemiddelde. Ook in Afrika, Azië en Zuid-Amerika was het iets kouder dan gemiddeld.