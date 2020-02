Waar komt de maan vandaan?

Ontstond de maan in de tijd dat de aarde nog een bal magma was? Of werd de maan de ruimte in geslingerd toen de aarde nog sneller om zijn as draaide? In deze aflevering van Onbehaarde Apen duiken we in het onopgeloste raadsel van de maan en maken we opnieuw kennis met deze oude bekende.