Voormalig PvdD-Kamerlid Van Kooten sluit zich aan bij 50Plus

Voormalig Partij voor de Dieren-Kamerlid Femke Merel van Kooten heeft zich aangesloten bij de partij 50Plus. De 36-jarige politica is al in december in stilte lid geworden van de partij, zegt ze woensdag in het AD. Volgens Van Kooten heeft de partij „een groot hart voor dieren en voor de kwetsbare mensen in de samenleving”. Van Kooten verliet de Partij voor de Dieren omdat ze vond dat die partij zich inhoudelijk te veel versmald had.

Van Kooten gaf na haar vertrek bij de PvdD haar Kamerzetel niet terug. Sindsdien zit ze in het parlement schuin achter 50Plus-leider Henk Krol. De twee politici legden contact na een begrotingsvergadering, toen Krol Van Kooten complimenteerde met haar moties, zo vertelt de 36-jarige politica in het AD. „‘Je bent goed bezig’, zei hij”, aldus Van Kooten. Krol noemt haar in het AD „doortastend, zelfverzekerd en waanzinnig ijverig”. Van Kooten wil ook na de volgende verkiezingen graag Tweede Kamerlid blijven, maar is vooralsnog onafhankelijk Kamerlid.

Aanvankelijk stelde Krol voor om Van Kooten in contact te brengen met 50Plus-oprichter Jan Nagel, om haar te helpen bij het oprichten van een eigen partij. Dat zag Van Kooten echter niet zitten, zowel vanwege de hoge kosten als de onzekerheid over haar kansen op succes bij de verkiezingen. Toen ze zich op aanraden van Krol (volgens Van Kooten „eerst misschien meer als grapje”) had verdiept in de standpunten van 50Plus, besloot ze naar eigen zeggen lid te worden.

‘Bezig met verjonging’

50Plus heeft vier zetels in de Tweede Kamer. Het jongste fractielid is Corrie van Brenk, 59 jaar oud. Dat Van Kooten aansluiting heeft gezocht bij de partij, die het ook nadrukkelijk opneemt voor de belangen van 50-plussers, vindt ze „niet gek”, zegt ze in het AD. „50Plus is op dit moment bezig met verjonging, zowel binnen de partij als op de lijst.”

Nadat Van Kooten besloot uit de fractie voor de Partij voor de Dieren te stappen, werd ze door die partij geroyeerd. Of ze bij de volgende verkiezingen namens 50Plus op de kandidatenlijst komt, is niet zeker. Ze moet gewoon solliciteren en uiteindelijk nemen de kandidatencommissie en het congres een beslissing, zegt ze woensdag. Wel zegt Krol in het AD dat zijn partij met Van Kooten kan tonen dat 50Plus „ook voor een andere generatie heel interessant kan zijn”.