Vliegtuig in meerdere stukken na landing op vliegveld Istanbul

Een passagiersvliegtuig is woensdag in meerdere stukken gebroken kort nadat het landde op een vliegveld bij de Turkse stad Istanbul. De Turkse minister van Transport Cahin Turhan zegt tegen CNN Türk dat er geen doden zijn gevallen en spreekt van een „ruige landing”.

Het Boeing 737-toestel zou van de landingsbaan zijn geraakt toen het probeerde te landen op Sabiha Gökçen Airport, de tweede luchthaven van Istanbul. Op beelden is te zien dat passagiers uit de verschillende delen van het wrak klimmen. Het gaat om een vliegtuig van de Turkse budgetmaatschappij Pegasus Airlines dat uit de kuststad Izmir kwam. Er zouden 177 mensen aan boord hebben gezeten.

Vermoedelijk zijn er wel mensen gewond geraakt. Hulpdiensten zijn ter plaatse en omliggende ziekenhuizen is gevraagd om paraat te staan. Voorlopig kunnen er geen vluchten aankomen of vertrekken van het vliegveld.

Another video shows the plane “broken into pieces” #istanbul #pegasus pic.twitter.com/9EyMgGwJ4X

— Hatice ‘Deniz’ AVCI (@HaticeDenizAVCI) February 5, 2020