Vliegende start Disney+ dankzij sensatie ‘Baby Yoda’

Nog twee maanden geduld. Dan gaat Disney merchandise verkopen van Star Wars-serie The Mandalorian. En dan kunnen fans van Baby Yoda een 28 centimeter grote knuffel kopen van de schattige hoofdpersoon uit de Disney+-serie.

Die pluche Baby Yoda verbeeldt de „sensationele respons” op The Mandalorian. En meer in het algemeen, op Disney’s nieuwe onlinevideodienst, aldus topman Bob Iger dinsdagavond. Het concern publiceerde kwartaalcijfers, de eerste sinds de start van Disney+ in november.

Binnenkort te koop bij Disney: de pluche Baby Yoda. Foto Disney

De onlinevideodienst wist bijna 29 miljoen betaalde abonnees aan zich te binden in de eerste drie maanden. De dienst is nu beschikbaar in vijf landen, waaronder de VS en Nederland. Disney splitst abonnee-aantallen niet uit, maar volgens onderzoeksbureau Telecompaper zijn er in Nederland circa 570.000 betalende abonnees.

Toekomstscenario

Die bijna 29 miljoen abonnees is fors meer dan analisten hadden verwacht, stelt persbureau Reuters. Disney wil in 2024 60 tot 90 miljoen abonnees hebben. Samen met onlinediensten van Hulu (waarin Disney een meerderheidsbelang heeft) en sportzender ESPN vormt Disney+ een belangrijk toekomstscenario van The Walt Disney Company. Nu steeds meer kijkers zich afwenden van traditionele televisie is online kijken des te belangrijker. Volgens Reuters kende Disney een „sterke entree” in de ‘streaming wars’ met grote concurrent Netflix.

Cijfers Disney sinds Disney+

28,6 miljoen abonnees heeft Disney+ nu. In Nederland zijn dat er circa 570.000. 2,13 Winst in het eerste kwartaal: 2,13 miljard dollar (-23 procent). 20,9 Omzet eerste kwartaal: 20,9 miljard dollar (+36 procent). Omzet ‘direct to consumer’-tak, inclusief Disney+: 4 miljard. Vorig jaar: 918 miljoen. Brutoverlies van deze tak: 693 miljoen.

Die entree heeft wel een prijs. Disney kreeg meer geld binnen, maar zag ook de kosten stijgen, onder meer door de lancering van Disney+. De omzet steeg in het eind december afgesloten eerste kwartaal met 36 procent in vergelijking met een jaar eerder, tot bijna 20,1 miljard dollar (18,2 miljard euro).

Disney profiteerde verder van de eerder overgenomen entertainmenttak van 21st Century Fox, terwijl ook bij de pretparken en de speelfilms de inkomsten stegen. Zo was er succes in de bioscopen met Frozen II en Star Wars: The Rise of Skywalker. De nettowinst was 2,1 miljard dollar. Dat is 23 procent minder dan een jaar eerder.

„Ik geloof dat we nu beter gepositioneerd zijn om niet alleen de disruptieve krachten van technologie te doorstaan, maar zelfs te bloeien in een steeds dynamischer mediawereld”, aldus Iger.

Disney voert een agressieve campagne om nieuwe kijkers te werven voor Disney+. Het concern werkt soms samen met distributeurs: 20 procent van de abonnees heeft een bundel bij kabelbedrijf Verizon (in de VS). En eind maart begint Disney+ in India via een overeenkomst met videodienst Hotstar.

Het gevaar van een wervingscampagne met veel gratis of goedkope proefabonnementen is dat klanten daarna snel afhaken. Volgens topman Iger valt dat nu mee. Na de laatste aflevering van The Mandalorian op 27 december waren er volgens hem weinig opzeggingen. In oktober begint een tweede seizoen.

Spin-offs

Het succes van The Mandalorian is voor Disney reden om het merk Star Wars de komende jaren uit te bouwen via de streamingdienst en niet in de bioscoop. De meest recente Star Wars-film sloot een trilogie af die gemengd werd ontvangen. Critici waren vooral hard voor The Rise of Skywalker, terwijl de kleinschaliger ruimtewestern The Mandalorian lovend werd ontvangen.

Het is dan ook geen verrassing dat Iger over spin-offs nadenkt (een serie over het personage Obi-Wan Kenobi is al in de maak). Baby Yoda, in de serie enkel ‘The Child’ genoemd, werd vrijwel meteen een sensatie op sociale media, wat weer resulteerde in veel gratis reclame voor Disney+.

En terwijl Netflix volledige seizoenen in een keer online zet, verschijnen nieuwe afleveringen van Disney-series wekelijks, wat in dit geval hielp om de serie langer in de spotlight te houden. Elke week was er weer een nieuwe meme (‘virale’ internetgrap) met Baby Yoda.

Tot nu toe kiest Disney voor een bescheiden aantal eigen producties: sinds het einde van The Mandalorian zijn alleen kleinere producties gelanceerd. Netflix (167 miljoen abonnees wereldwijd) brengt wekelijks nieuwe series, documentaires en films uit, maar Disney+ drijft meer op content uit het archief. Pas in augustus verschijnt The Falcon and the Winter Soldier, een serie in de superheldenwereld van Marvel. In december volgt WandaVision. De verhalen in beide series worden gekoppeld aan nieuwe biscoopfilms met Marvel-helden. Zo snijdt het mes aan twee kanten: Disney’s videodienst maakt reclame voor Disney’s speelfilms.