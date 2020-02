Christian Van Thillo stopt als bestuursvoorzitter DPG Media

Christian Van Thillo (57) stopt na dertig jaar als bestuursvoorzitter van het Belgische mediabedrijf DPG Media, de voormalige Persgroep, waar onder meer de Volkskrant, Trouw, Het Parool en AD onderdeel van uitmaken. Dat meldt de uitgever woensdag. Erik Roddenhof wordt per 1 maart de nieuwe bestuursvoorzitter van DPG.

Roddenhof wordt verantwoordelijk voor het dagelijks beleid en de uitvoering van de bedrijfsstrategie en de digitale transformatie van het bedrijf. Van Thillo wordt uitvoerend voorzitter van de groepsdirectie. Hij zal zich voornamelijk toeleggen op de strategie van DPG Media, het acquisitiebeleid en de ontwikkeling van de mediamerken van het bedrijf.

Overname Donald Duck

Het vertrek van Van Thillo valt samen met de aankondiging dat DPG Media overgaat op een nieuwe topstructuur. Die is volgens de uitgever nodig vanwege de sterke groei van het bedrijf. DPG Media heeft de afgelopen jaren meerdere grote overnames gedaan, onder meer in Nederland en in Denemarken. Zo nam het bedrijf vergelijkingssite Independer over en kondigde het bedrijf recent het voornemen aan om Sanoma Nederland over te nemen. Dat is de uitgever van onder meer NU.nl, Libelle en Donald Duck. Die overname is voorgelegd aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Momenteel werken er zo’n zesduizend mensen bij DPG Media. Het bedrijf is in drie landen actief met nieuwsmedia, radio, televisie, tijdschrijften en online services. Van Thillo zegt in een verklaring „enorm uit te kijken” naar de toekomst. „Ik geloof dat we hiermee een belangrijke stap hebben gezet.” Roddenhof zegt: „We hebben samen heel mooie resultaten behaald en gaan nu verder op deze route van intensieve samenwerking. Die is van essentieel belang voor de digitale transformatie van de hele groep.”