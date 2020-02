Trump overleeft zoals verwacht afzettingsprocedure

Donald Trump heeft zijn afzettingsprocedure zoals verwacht overleefd. De stemming in de Amerikaanse Senaat woensdag verliep bijna geheel volgens partijlijnen. Bijna alle Republikeinen stemden tegen, alle Democraten stemden voor. Mitt Romney uit Utah was de enige Republikein die tegen de partijlijn in ging. Het is voor de derde keer in de geschiedenis van de Verenigde Staten dat er werd gestemd over het afzetten van de president.

Twee aantijgingen jegens Trump waren er naar de Senaat gestuurd: het misbruiken van de macht en obstructie van de rechtsgang. Wat betreft machtsmisbruik - door de Oekraïense president Zelensky aan te zetten tot onderzoek naar zijn politiek rivaal Joe Biden - bevonden 48 senatoren hem schuldig (47 Democraten en Romney) en 52 Republikeinen hem niet schuldig. Romney achtte de president echter niet schuldig aan obstructie van de rechtsgang, volgens Democraten probeerde Trump het onderzoek naar de kwestie tegen te werken.

Om een president af te zetten moet twee derde voor stemmen (van in totaal 100 senatoren). De Republikeinse senaatsvoorzitter Mitch McConnell had al duidelijk gemaakt dat zijn partij de president zal blijven steunen. De vraag was of Republikeinen of Democraten toch een onverwachte stem zouden uitbrengen, senator Romney bleek woensdag de enige verassing te zijn. „Het corrumperen van een verkiezing om jezelf aan de macht te houden, is misschien wel de meest grove, en vernietigende overtreding van de ambtseed die ik mij kan voorstellen”, zei Romney voorafgaand aan de stemming. „Wat de president heeft gedaan was verkeerd. Verschrikkelijk verkeerd.” Ook de Democraat Joe Manchin uit Virginia, die mogelijk vanwege de grote Trumpaanhang tegen de partij zou kunnen stemmen, achtte Trump schuldig.

Geen getuigen

Daarmee komt een einde aan een procedure die de verdeeldheid in de Amerikaanse politiek nogmaals blootlegde. Waar Democraten het overtuigd bewezen achtte dat Trump zijn macht misbruikte om herkozen te worden, deden de Republikeinen het als een wanhopige poging om van de president af te komen. Enkele Republikeinen erkenden dat het Amerikaanse staatshoofd niet juist had gehandeld, maar vonden het niet genoeg om hem daarvoor af te zetten.

De uitslag van de historische stemming was al vrijwel beslecht nadat voorzitter McConnell vorige week succesvol het horen van nieuwe getuigen had geblokkeerd. De dagen voor het proces werd duidelijk dat voormalig veiligheidsadviseur John Bolton de versie van de Democraten kon bevestigen: Trump probeerde inderdaad persoonlijk Oekraïne te dwingen tot onderzoek naar Biden. Bovendien zei Bolton dat hij bereid was om te getuigen. Toch was dat niet genoeg om weifelende Republikeinen, zoals Lamar Alexander, te overtuigen tot een afwijkende stem.