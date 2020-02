Trump lovend over economie in beladen State of the Union

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vannacht zijn jaarlijkse State of the Union in het Congres gehouden. Daarbij ging het vooral over de successen van de afgelopen vier jaar onder zijn regering. Het was de laatste keer voor de verkiezingen in november dat de president de toespraak kon houden.

Met name de economie werd uitgebreid benoemd door de president. Zo stond Trump stil bij het aantal banen dat hij had gecreëerd en de groeiende rijkdom van de Amerikanen. Ook zei hij dat er veel was bereikt om ongelijkheid aan te pakken. Trump noemde de economische successen de „grote Amerikaanse comeback”.

Tijdens de toespraak sprak de president over hoe het beleid van „de vorige falende regering” ten opzichte van Cuba, Venezuela en Nicaragua was teruggedraaid. Daarbij sprak hij direct de Venezolaanse interim-president Juan Guaidó aan, die aanwezig was in het Congres. Trump zei dat „de tirannie van Nicolás Maduro gebroken zal worden”.

CNNPolitics CNN Politics https://t.co/INs69TDLTL “Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes dreams and aspirations of all Venezuelans.” President Trump recognized opposition leader Juan Guaidó as Venezuela’s “true and legitimate president” at the State of the Union https://t.co/qgy6mD6Tkh 5 februari 2020 @ 02:50 Volgen

Als onderdeel van de plannen die zijn regering in ieder geval dit jaar nog heeft, beloofde Trump in zijn toespraak het recht om wapens te dragen te blijven beschermen. Dat kwam hem op boegeroep te staan van een aanwezige vader van een van de slachtoffers van de schietpartij op de school in Parkland.

In het Congres, waar Democraten een meerderheid hebben, werd eerder nog voor de afzetting van Trump gestemd. Morgen stemt de Senaat naar verwachting tegen die impeachment. De president benoemde de afzettingsprocedure niet in zijn toespraak. Bij binnenkomst weigerde hij echter de hand van Nancy Pelosi, de voorzitter van de Democraten in het Congres, te schudden. Zij scheurde na afloop haar kopie van de toespraak van Trump in tweeën.