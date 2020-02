Toch excuses van Farmers Defence Force

Tijdens een vergadering van het Landbouw Collectief heeft boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) woensdagavond toch excuses aangeboden voor het dreigende ‘Judas-bericht’ van eerder op de dag. Minister Carola Schouten van Landbouw (CU) zegde vanwege dat bericht een overleg af met het Landbouw Collectief, waar FDF ook deel van uitmaakt. Eerder op de dag weigerde de actiegroep nog excuses te maken.

