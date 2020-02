Met steun van de AfD heeft Thüringen een nieuwe minister-president

Voor het eerst is in een Duitse deelstaat een minister-president gekozen dankzij steun van de radicaal-rechtse AfD. Linkse partijen verwijten CDU en FDP dat ze de AfD hiermee een weg naar de macht bieden en de partij accepteren als een aanvaardbare partner.

Het deelstaatparlement van Thüringen koos deze woensdag met stemmen van CDU, FDP en AfD de kandidaat van de liberale FDP, Thomas Kemmenig, tot minister-president. Deze drie partijen wilden voorkomen dat de al sinds 2014 zittende premier Bodo Ramelow van Die Linke, de grootste partij in Thüringen, aan de macht zou blijven.

Meteen na de verkiezingen in oktober was duidelijk dat het moeilijk zou worden een meerderheidsregering te vormen, omdat de CDU noch met Die Linke noch met de AfD een coalitie wilde vormen. Ook de andere partijen sloten uit een coalitie aan te gaan met de AfD, die in Thüringen onder leiding staat van de omstreden Björn Höcke, aanvoerder van der Flügel, de rechter vleugel van de partij.

Minderheidsregering

Daarop besloot Ramelow een minderheidsregering te vormen, samen met de SPD en de Groenen. Maar daarvoor moest hij wel eerst in het parlement tot minister-president gekozen worden.

Woensdag bleek dat hij in twee stemrondes de vereiste absolute meerderheid niet kreeg. In de derde ronde, waarbij een eenvoudige meerderheid volstaat, kreeg hij 44 van de 90 stemmen, zijn liberale rivaal 45. De kandidaat die de AfD in de eerste twee rondes naar voren had geschoven kreeg in de derde rond nul stemmen. De stemming is geheim, maar zonder steun van de AfD had FDP-fractievoorzitter Thomas Kemmenig niet gekozen kunnen worden.

Voor Die Linke is het niet alleen bitter dat zij in het parlement verslagen zijn, nadat ze bij de verkiezingen in oktober als grootste uit de bus kwamen. Moeilijk te verteren is ook dat de CDU maandenlang Die Linke en de AfD op één lijn stelde als partijen waarmee samenwerking taboe was, terwijl de CDU nu wel samen met de AfD de leider van de kleine FDP (die met vijf procent maar net de kiesdrempel haalde) in het zadel helpt.

Verbolgen waren linkse politici ook in de landelijke politiek. „Je door extreem-rechts tot minister-president laten kiezen is volstrekt onverantwoordelijk”, twitterde minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas (SPD). Maar AfD-fractievoorzitter in de Bondsdag Alice Weider twitterde triomfantelijk: „Afgelopen met rood-rood-groen! [coalitie van Die Linke, SPD en de Groenen, red]. Niemand kan meer om de AfD heen!”