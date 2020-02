Tata Nederland ‘uiterst bezorgd’ over Europese verkoopplannen

De strijd tussen de directie van Tata Steel Nederland en de Europese leiding daarboven verhardt, nu het Europese hoofdkantoor ongevraagd een aantal Nederlandse bedrijfsonderdelen in de verkoop doet.

De Telegraaf meldde woensdag dat Tata Steel Europe verkoopbrochures heeft rondgestuurd, waarin het een aantal dochterondernemingen aanprijst bij potentiële kopers. De brochures bevatten informatie over onder meer het Duitse bedrijf Hille Müller, het Spaanse Layde, het Franse Unitol, het Finse Naantali, Tata Steel Tubes uit Oosterhout en de Amerikaanse bedrijven Apollo Metals uit Pennsylvania en Thomas Steel uit Ohio. Een groot deel daarvan valt onder Tata Steel Nederland.

Op diezelfde dag liet Tata Steel Nederland in een persbericht weten dat het rondsturen van de brochures buiten het medeweten van de Nederlandse leiding is gebeurd. „De directie heeft immers geen verkoopplannen gezien, laat staan goedgekeurd”, schrijft de „uiterst bezorgde” directie. Waarschuwend: „Verkoop van onderdelen kan alleen plaatsvinden na goedkeuring van directie en commissarissen van Tata Steel Nederland.” De woordvoerder van Tata Steel Europe belde woensdag niet terug.

Forse bezuiniging

De publieke ruzie over de verkoop van de staalbedrijven laat zien hoezeer Tata Steel intern verdeeld is over de toekomst. Al jaren lijdt de Britse tak van Tata Steel Europe monsterverliezen en ook de hoogovens van IJmuiden presteren sinds kort minder goed. Maar het Indiase moederbedrijf wil niet langer geld steken in de Europese staaldivisie.

Een tijdlang is geprobeerd de Europese staaltak, waar 21.000 mensen werken, te laten fuseren met de staaldivisie van het Duitse Thyssenkrupp. Maar dat voornemen strandde vorige jaar zomer op mededingingsbezwaren uit Brussel. Eind vorig jaar presenteerde de Europese Tata-topman Henrik Adam daarom zijn plan B: een forse bezuiniging waarin 3.000 banen worden geschrapt. 1.650 daarvan moeten verdwijnen in Nederland, waar 11.000 mensen werken. Ook onderdeel van de bezuiniging is het afstoten van dochterbedrijven die niet direct met het staalproductieproces te maken hebben.

Het plan van Adam, die van concurrent Thyssenkrupp komt, stuit op bijzonder veel weerstand. Tata Steel Nederland vindt dat het niet moet lijden onder de verlieslatende Britse tak en wil een ‘geïntegreerd’ staalbedrijf blijven dat de hele keten van productie, afwerking en assemblage doet. Zo kan het hoogwaardig staal blijven leveren, denkt het. Bijzonder is dat de weerstand bij de ondernemingsraad én de directie van Nederland zit. Samen met vakbond FNV kondigde de ondernemingsraad in december „acties” aan als de voorgenomen ontslagen en verkoop van onderdelen niet van tafel gingen.

Dat er verkoopplannen circuleerden, bleek vorige week al toen de ondernemingsraad (or) van dochterbedrijf Tata Steel Nederland Tubes uit Oosterhout naar de rechter stapte. De raad eist zijn recht op om advies over de verkoop te mogen geven. Maar volgens de directeur van Tubes gaat het nog slechts om een ‘voornemen’ waarover geen advies nodig is.

Inmiddels lijkt het toch steeds meer op een concreet verkoopproces. Daarom wil Dick Tijssen van de or van Tubes er op tijd bij zijn met een advies. „We zagen het eigenlijk al aan de reorganisatieplannen. Die waren niet toekomstbestendig. De accountant die ze voor ons doorlichtte zei: jullie worden klaar gemaakt voor verkoop.”