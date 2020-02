Sparen is niet langer de stabiele winstbron

Geen of vrijwel geen spaarrente? Het schrikt spaarders niet af. Eind 2019 stond er bij de Nederlandse banken 368 miljard euro spaargeld gestald, maakte De Nederlandsche Bank (DNB) woensdag bekend. Dat is zo’n 13 miljard meer dan een jaar eerder. Sinds 2009, toen de inleg 14 miljard euro bedroeg, is de inleg niet zo hoog geweest.

Bij de Nederlandse banken zullen ze niet staan te juichen om dit nieuws.

Het verschil tussen de spaarrentes die banken consumenten geven en de rente die zij krijgen op het wegzetten van dat geld op de kapitaalmarkten, was lang een stabiele inkomstenbron voor Nederlandse banken. DNB zei echter onlangs te verwachten dat banken door de aanhoudend negatieve ECB-rentes vanaf 2023 geld toe moeten leggen op de hen toevertrouwde spaargelden.

De oplossing zou kunnen zijn om die negatieve rentes door te rekenen aan gewone spaarders, maar dat durven banken (nog) niet aan. Banken kiezen ervoor om naast bedrijven alleen rijkere klanten een negatieve rente te geven. De grenzen variëren bij banken van 100.000 euro tot 2,5 miljoen. Aangezien de meeste klanten niet zoveel geld op de spaarrekening hebben staan – de helft van de Nederlandse bevolking heeft minder dan 13.000 euro spaargeld – zetten deze maatregelen nog weinig zoden aan de dijk voor banken.

Tegelijkertijd is de concurrentie op die andere belangrijke inkomstenbron van banken, de hypotheekmarkt, toegenomen. Daar de rente verhogen is geen optie, als de banken geen marktaandeel kwijt willen aan pensioenfondsen en verzekeraars.

Om de winstmarge op peil te houden, moeten de banken op zoek naar alternatieven. Wat zijn de opties?

Banken vragen al meer voor hun betaalrekeningen dan vroeger, volgens de Consumentenbond stegen de kosten vorig jaar met 8 tot 13 procent. Nu is een Nederlander een paar euro per maand kwijt. Dat een aantal puur digitale banken klanten weten aan te trekken met betaalpakketten van 10 tot 15 euro per maand, zou grootbanken kunnen inspireren de prijzen verder te verhogen.

Volgens analisten wordt ook gekeken naar het doorverkopen van uitgegeven leningen aan bijvoorbeeld pensioenfondsen en wordt gezocht naar meer winstgevende activiteiten, zoals commercieel vastgoed. Banken moeten dan wel meer kapitaal aanhouden, wat wellicht de winst weer teniet doet.

Minder filialen, minder werknemers

In de kosten hebben de Nederlandse banken al relatief flink gesneden, in vergelijking met andere landen. Het aantal filialen is drastisch naar beneden en veel werknemers verloren hun baan. Tussen 2006 en 2016 verdwenen 43.000 banen in de financiële sector, en sindsdien schrapte onder meer Rabobank opnieuw duizenden banen.

Als de kaasschaafmethode niet meer werkt, zouden de banken ook meer kunnen samenwerken. Dat gebeurt al met de Geldmaat, de gele geldautomaat die de aparte bankautomaten vervangt. Als de regels het toelaten, willen de banken ook de verscherpte klant- en transactiescreening samen doen. Nu gaat dat allemaal apart, wat in hun jaarresultaten die de komende dagen worden gepresenteerd te zien zal zijn in opgelopen kosten.

Volgens Harald Benink, hoogleraar banken aan Tilburg University, is het belangrijkste dat de banken kiezen, aangezien de margedruk niet weg zal gaan. „De banken maken komende dagen waarschijnlijk miljardenwinsten bekend. De vraag is of dat over een paar jaar nog steeds zo is. Zij moeten hun strategische niche vinden. Bijvoorbeeld heel goed worden in digitaal, of alleen simpele producten.”

Jaarcijfers banken ING als eerste ING 6 februari ABN Amro 12 februari Rabobank 13 februari De Volksbank 14 februari