‘Roelf B. betuigt spijt voor zijn rol bij drugshandel op Sziget’

De Nederlandse topsporter Roelf B. heeft in een brief aan het Hongaarse openbaar ministerie spijt betuigd voor zijn rol in de handel in verboden middelen op muziekfestival Sziget. Hij schrijft „een hele domme fout” gemaakt te hebben, meldt de Volkskrant woensdag. Volgens de krant, die de verklaring heeft ingezien, heeft B. niet toegelicht wat hij precies heeft gedaan.

De atleet B. werd in augustus aangehouden met zijn vriend Gert-Jan N. Tussen hun spullen en in hun bestelbusje werden bestellijsten voor drugs gevonden, evenals duizenden xtc-pillen, honderden zakjes wiet en kant-en-klare joints. De straatwaarde bedroeg volgens de politie 100 miljoen forint (bijna 300.000 euro). B. zegt in de brief de drugs zelf niet ingekocht te hebben. Hij wilde zijn vriend helpen, schrijft hij volgens de Volkskrant. Zijn Nederlandse en Hongaarse advocaten waren voor NRC niet bereikbaar voor commentaar.

Zowel B. als N. zit in voorarrest, woensdag moet blijken of dat wordt verlengd. Waarvan de twee precies worden verdacht, heeft de Hongaarse justitie nog niet bekendgemaakt. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint waarschijnlijk volgende maand. Volgens het Hongaarse recht kan handel in drugs veel strenger bestraft worden dan in Nederland.