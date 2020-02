Pentagon: dood Al-Baghdadi had weinig impact op slagkracht IS

De dood van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi in oktober heeft weinig impact gehad op de slagkracht van de terreurgroep. Dat blijkt uit een onafhankelijk rapport van de inspecteur-generaal van het Pentagon dat dinsdagavond is gepubliceerd, melden Amerikaanse media.

Al-Baghdadi blies zichzelf op tijdens een aanval van Amerikaanse speciale eenheden op 26 oktober in het noordwesten van Syrië. De bevelstructuur en activiteiten van Islamitische Staat zijn sindsdien niet zijn verstoord, concluderen United States Central Command, het overkoepelende orgaan van de Amerikaanse krijgsmacht, en de militaire inlichtingendienst DIA.

„De dood van Al-Baghdadi heeft niet direct geleid tot een vermindering van de capaciteiten van IS in Syrië”, staat in het rapport. „IS bleef een geheel, de leiding en bevelstructuur intact, met clandestiene netwerken in steden en een groeiende aanwezigheid in een groot deel van het Syrische platteland.” Daarbij valt de terreurgroep nog met regelmaat lokale autoriteiten en Koerdische troepen aan. Succesvolle aanvallen op Amerikaanse doelwitten zijn de afgelopen maanden echter beperkt gebleven, stelt het Pentagon.

Terugtrekking VS

Bovendien zou de jihadistische groepering geprofiteerd hebben van de Turkse invasie tegen de Koerden in het noorden van Syrië. President Trump besloot daarvoor op verzoek van Turkije alle duizend Amerikaanse militairen weg te halen. Uiteindelijk besloten de VS alsnog zo’n vijfhonderd militairen in Syrië achter te laten.

Het lukt IS nog altijd om inkomsten te genereren, onder meer uit oliesmokkel. „Zonder Amerikaanse aanwezigheid in de regio is een heropleving van IS waarschijnlijk”, waarschuwt het Pentagon.