Oproep aan Kamer: kijk niet alleen naar buitenlandse beïnvloeding van islam

De Tweede Kamer moet onderzoek doen naar ongewenste beïnvloeding vanuit het buitenland van alles religies, niet alleen de islam. Dat verzoeken vier islamitische organisaties in een dinsdag verstuurde brief aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Aanleiding voor de brief is de parlementaire ondervraging waarin wordt gekeken naar buitenlandse geldstromen van moskeeën en islamitische organisaties.

De organisaties willen dat de ondervraging „tot alle religies” wordt verbreed. „Het – vanuit een negatieve veronderstelling – in de schijnwerpers zetten van één religie staat op gespannen voet met het non-discriminatiebeginsel en de godsdienstvrijheid.” De brief is ondertekend door de organisaties SPIOR (moskeeën uit Rotterdam en omstreken), SIORH (Den Haag en omstreken), SMBZ (Noord-Brabant en Zeeland) en de Federatie Islamitische Organisaties. Samen vertegenwoordigen zij bijna 150 moskeeën en organisaties.

De parlementaire ondervraging is ingesteld na berichtgeving van NRC en Nieuwsuur in 2018. Uit onderzoek bleek dat zeker dertig Nederlandse moskeeën financiering aanvroegen of geld ontvingen uit Koeweit en Saoedi-Arabië. De Tweede Kamer wil met de ondervraging onder meer inzicht krijgen in deze geldstromen. Het is de tweede keer dat een parlementaire ondervraging, het zwaarste onderzoeksmiddel na een parlementaire enquête, wordt ingezet.

Lees meer over het onderzoek uit 2018: Geheime lijsten financiering moskeeën onthuld

Verplicht verhoor

De publieke verhoren beginnen vanaf 10 februari en duren naar verwachting twee weken. De parlementaire commissie biedt het eindverslag in april aan de Tweede Kamer aan. Bestuurders van meerdere islamitische organisaties zijn opgeroepen voor een verhoor over hun buitenlandse geldstromen. Mensen die worden opgeroepen, zijn verplicht te verschijnen en vragen te beantwoorden.

De As Soennah-moskee in Den Haag, een van de opgeroepen organisaties, noemde het onderzoek begin dit jaar bij voorbaat „vooringenomen” en overweegt niet te komen naar het verhoor. „De aanjagers van de parlementaire ondervraging hebben alléén moslims in het vizier”, aldus de moskee.