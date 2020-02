Ondanks lage rente meer geld op spaarrekeningen

Nederlanders sparen meer, ondanks de lage rente. Eind 2019 stond er voor 386 miljard euro op bankrekeningen, 13 miljard euro (3,5 procent) meer dan het jaar daarvoor. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) woensdag.

In totaal hebben Nederlanders vorig jaar zo’n 12 miljard euro bijgeschreven op hun rekening. Die inleg is sinds 2009 niet meer zo hoog geweest. Een verklaring is volgens DNB dat de inkomens zijn gegroeid. Wat ook mee kan spelen is dat huishoudens meer gaan sparen uit onzekerheid over de economie en eigen financiën. Dat de inleg van spaargeld toeneemt ondanks de relatief lage rente, zou ook nog te maken kunnen hebben met het zogenoemde spaardoeleffect: voor eenzelfde gewenst eindbedrag is bij een lagere rentevergoeding meer spaargeld nodig.

Vanwege de lage rente, die bij sommige banken zelfs op nul staat, is het aandeel in de groei van de bijgeschreven rente maar klein: 1,2 miljard euro. Die dalende trend is al sinds 2012 aan de gang. Het grootste deel van het geld (85 procent) stond vorig jaar op vrij opneembare spaarrekeningen. De overige 55 miljard euro waren deposito’s met vaste looptijd.