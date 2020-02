Minister Schouten schort overleg met boerenlobby op

Het overleg tussen boerenlobbyclub Landbouw Collectief en Landbouw-minister Carola Schouten (ChristenUnie) is woensdagmiddag opgeschort. Reden is een dreigend bericht dat actiegroep Farmers Defence Force (FDF) woensdagochtend publiceerde. FDF is een van de dertien leden van het Collectief.

In de oproep richt de actiegroep zich tegen „vleesbazen, de zuivelbobo´s, de voerboeren, de bankiers en zelfs gevestigde orde [op het gebied van, red.] belangenbehartiging”. Zij zullen volgens FDF langsgaan bij Schouten om „als een Judas de sector te verraden”. FDF heeft het over „verraad” en dat iedereen die zich daaraan schuldig maakt „dat zal weten”.

Het bericht van Farmers Defence Force op basis waarvan Carola Schouten het overleg met de boerenlobby opschortte. Foto: Screenschot NRC

Minister Schouten stelde bij aanvang van het gesprek woensdag de vraag of het bericht ook door het Collectief gedragen werd. Daar kwam volgens haar woordvoerder „geen duidelijk antwoord op”. Daarop heeft het overleg na drie kwartier opgeschort. „Ik heb gezegd dat ze de mogelijkheid hebben om die woorden publiekelijk terug te nemen en dat het Landbouw Collectief ook afstand gaat doen daarvan”, zei Schouten tegen ANP. Premier Rutte benadrukte het belangrijk te vinden dat „de levensmiddelenindustrie, de wetenschap” weten dat ze „veilig en op een goede manier op met ons in gesprek kunnen. Ik vind de teksten heel ver gaan.”

Het Landbouw Collectief gaat woensdagavond met de actiegroep in gesprek. „Als er excuses komen van het Collectief en FDF afstand neemt van het bericht, kunnen we weer verder praten”, laat Schouten weten.

Principe-akkoord

Dinsdag lekte uit dat het kabinet 350 miljoen euro vrij maakt voor het uitkopen van veehouders die zorgen voor veel stikstofuitstoot nabij Natura 2000-gebieden. Ook komt er 200 miljoen euro extra om de sector te verduurzamen. Het nieuws stuitte FDF tegen de borst. De actiegroep vindt dat het kabinet buiten het overleg om beslissingen neemt. „Wij hebben echter ook gewoon een zelfstandige beslissingsbevoegdheid”, zei een woordvoerder van Schouten daarover.

Met de oproep woensdag lijkt FDF zich ook rechtstreeks tot bepaalde deelnemers van het Landbouw Collectief te richten, onder wie LTO Nederland. De vereniging die van oudsher de belangen van de boeren behartigt ligt met FDF in de clinch over een overleg dat woensdag zou plaatsvinden met Schouten en premier Mark Rutte. Tijdens dat overleg zou worden gesproken over de stikstofcrisis en de bijdrage die de landbouw kan leveren aan het oplossen ervan.

Half december sloot het Landbouw Collectief, dat onder leiding staat van oud-voorzitter van de Universiteit Wageningen Aalt Dijkhuizen, een principe-akkoord met Schouten. Daarin werd onder meer beloofd dat er geen verplichte, generieke inkrimping komt van de veestapel. In ruil daarvoor zou de landbouw een aantal maatregelen nemen om de stikstofuitstoot in de veehouderij terug te dringen. Niet over alle punten was echter overeenstemming, vandaar het vervolgoverleg woensdag.

Afgelopen donderdag liet FDF in een persbericht weten dat ze voor woensdag geplande acties afzegde en ook de afspraak met Rutte en Schouten cancelde. De actiegroep wil de resultaten van een eigen onderzoek naar stikstofmetingen door het RIVM afwachten. Die moeten op 20 februari gepresenteerd worden.

Niet alle deelnemers van het Landbouw Collectief wilden het overleg afzeggen. Zo wilde LTO in gesprek blijven met Schouten en Rutte. FDF trok daarop het persbericht in en verweet LTO het overleg te „gijzelen”.