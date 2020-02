HRW: honderden Salvadoranen vermoord of misbruikt na uitzetting door VS

Zeker tweehonderd Salvadoraanse migranten en asielzoekers zijn vermoord, verkracht of gemarteld nadat ze zijn uitgezet door de Verenigde Staten. Dat terwijl de gevaren van deportatie bekend waren bij de Amerikaanse autoriteiten, zo blijkt woensdag uit een nieuw rapport van Human Rights Watch (HRW). Mogelijk liggen de cijfers nog hoger dan blijkt uit het onderzoek van HRW.

De mensenrechtenorganisatie meldt in het rapport Deported to Danger dat 138 uitgezette Salvadoranen tussen 2013 en 2019 vermoord zijn door bendeleden, politieagenten, soldaten, doodseskaders of ex-partners. De meerderheid van hen is vermoord binnen twee jaar na de uitzetting door de VS. Vaak zijn zij het slachtoffer geworden van de personen waar zij in de eerste plaats voor waren gevlucht.

Lees ook: Cocktail van problemen jaagt Midden-Amerikanen op

Ook zijn volgens het rapport ruim zeventig uitgezette Salvadoranen het slachtoffer geworden van geweld, seksueel misbruik, afpersing en marteling. Ook zijn er mensen vermist geraakt nadat ze vanuit de VS terugkeerden naar El Salvador. Hoewel de Amerikaanse autoriteiten op de hoogte zijn van de gevaarlijke situatie in het land worden veel Salvadoraanse asielzoekers nog altijd teruggestuurd, zegt HRW.

Strengere regels

Het rapport komt uit op een moment dat de regering van president Trump de instroom van asielzoekers uit Midden-Amerika probeert in te dammen. Immigranten die door andere landen zijn heen gereisd komen sinds een half jaar niet meer in aanmerking voor een verblijfsvergunning.

El Salvador, een relatief klein Midden-Amerikaans land tussen Honduras en Guatamala in, is een van de gevaarlijkste landen in de regio. De moordcijfers in het land, dat een bevolkingsaantal heeft van ruim 6 miljoen, horen bij de hoogste in de wereld. Daarnaast raakten in het afgelopen decennium zo’n 11.000 personen vermist. De afgelopen jaren is het aantal Salvadoranen dat asiel aanvraagt in de VS sterk toegenomen. In 2017 vroegen zo’n 60.000 Salvadoranen asiel aan in de VS. In totaal verblijven er zo’n 1,2 miljoen Salvadoranen in de VS, terwijl maar een kwart daarvan een geldige verblijfsvergunning heeft.