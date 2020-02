Haal die gitzwarte Marokkaan eens uit je hoofd

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Veel zaken zijn aan verandering onderhevig in tijden van digitalisering, maar dit spreekwoord blijkt toch stevig stand te houden.

De fantasierijke tweet van FVD-leider Thierry Baudet over overlast van „Marokkanen” die in de trein zijn „vriendinnen” zouden hebben lastiggevallen onderstreepte dit nog maar eens.

Mohammed El Baroudi is masterstudent economie en columnist voor Dit is de Zaterdag/ Zondag (EO) en wijblijvenhier.nl

Het is een incident dat mij persoonlijk bitter stemt, maar niet vanwege de meest evidente redenen. Ik besef namelijk maar al te goed dat wij allemaal tegenwoordig een beetje Baudet hadden kunnen zijn. De strekking van zijn verhaal bleek niet te kloppen, wat wordt weggezet als incident. Maar intussen wordt het algemeen heersende waanidee over de inherente slechtheid van ‘de Marokkaan’ ongemoeid gelaten. Als we dát zouden laten varen zinkt het opportunistische bootje van Baudet geheid mee.

Een gemeenschappelijke vijand verbroedert; zo mocht Baudet deze week fungeren als duct tape voor onze versplinterde samenleving. De politie, de NS, Lodewijk Asscher, Dijkhoff. Zelfs VVD-kamerlid Zohair El Yassini kroop uit zijn comfortabele Kamerzetel om een duit in het zakje te doen. Hartverwarmend, maar ook zorgwekkend. Juist als de politiek zich lijkt te verenigen in laconieke maar unanieme afkeuring, is een kritische blik essentieel.

Ik blijf erin geloven: de wandaad van een Rachid uit Den Haag mag het leven van Mo in Gorinchem niet beïnvloeden

De gezamenlijke afkeer is namelijk slechts gericht op de foutieve informatie. Mochten het wel overlastgevende ‘Marokkanen’ zijn geweest – of van wie er verder maar in deze categorie gepropt zou kunnen worden – dan was het frame van Baudet valide geacht. Incidenten met zulke ‘Marokkanen’ mogen immers wel gebruikt worden om hele bevolkingsgroepen over een kam te scheren. De afkeuring bij dit uitglijdertje van Baudet geeft alleen het signaal: houd je aan de regels. Of: prima om incidenten met bepaalde denkbeeldige groeperingen in je voordeel te gebruiken, maar laat het op z’n minst een bestaand voorbeeld zijn.

Wantrouwen bij voorbaat

Dat het ondertussen vrijwel normaal geworden is om iedereen die er als ‘Marokkaan’ uitziet bij voorbaat te wantrouwen, blijkt niemand wakker te houden. De term ‘Marokkaan’ is onderhevig geweest aan begripsinflatie, waardoor elke lichtgetinte jongeman die buiten de lijntjes kleurt, daadwerkelijk Marokkaan of niet, eronder kan vallen, Zo werd Boef, de artistennaam van rapper Sofiane Boussaadia, die van Algerijnse komaf is, ook opeens ‘Marokkaan’ toen hij het nieuws haalde met zijn vrouwonvriendelijke uitspraken.

De beeldvorming over deze groep jongeren heeft de realiteit ruimschoots ingehaald. Jongeman, lichtgetint, van Marokkaanse komaf, bonafide of malafide, onder- of oververtegenwoordigd. Of je nu een reiziger bent die zich misdraagt of een hardwerkende conducteur – het maakt kennelijk niet uit. Het incident heeft zich al in onze hoofden afgespeeld, voordat het heeft plaatsgevonden. En we accepteren het gelaten.

Hoe kunnen wij Thierry dan kwalijk nemen, dat hij slechts probeert te oogsten wat er reeds is gezaaid? Heeft het zin bestrijdingsmiddel te gieten op een volgroeide appelboom met gigantische vruchten?

Hoewel veel Nederlanders geloven in de kracht van het individu, zijn te veel mensen ten prooi gevallen aan de overtuigingskracht van stigmatisering. Zeker niet alleen die veelbesproken ‘witte Nederlander van middelbare leeftijd’. Ook de Turkse bakker, de Chinese buurvrouw en zelfs de Marokkaanse vader zijn er onbewust van overtuigd dat ‘de Marokkaan’ gitzwart is.

Toch blijf ik erin geloven: de wandaad van een Rachid uit Den Haag mag het leven van Mo in Gorinchem niet beïnvloeden. Wanneer het stil blijft bij het selectieve gebruik van gebeurtenissen om deze bij voorbaat bedachte groep te geselen, is het kabaal bij het gebruik van onjuistheden niets meer dan mosterd na de maaltijd.

Iedere persoon die nog lijdt onder deze weidverbreide vooringenomenheid, is er een teveel. Dus zolang ‘de Marokkaan’ nog standhoudt, mag bijval uitblijven en kan ik Thierry Baudet niet zoveel kwalijk nemen.