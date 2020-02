Gaminggrootheid Dan Houser verlaat GTA-uitgever Rockstar

Dan Houser verlaat Rockstar, het bedrijf dat hij samen met zijn broer Sam in 1998 heeft opgericht. Daarmee vertrekt een van de meest invloedrijke figuren uit de gamingwereld, en een schrijver van enkele van de grootste kaskrakergames - GTA, Red Dead Redemption - die ooit zijn gemaakt. Al sinds het voorjaar werkte Houser tijdelijk niet meer, maar nu is bekend geworden dat hij over ruim een maand zijn rol als Vice President, Creative (creatief directeur) officieel neerlegt.

De Londense gebroeders Houser begonnen Rockstar om spellen te maken die ze zelf zouden willen spelen, zei Dan in 2012 in een zeldzaam interview met IGN. Aanvankelijk was dat Grand Theft Auto, of GTA. Die reeks behoort tot de succesvolste spelseries ooit gemaakt. Het zou ook de kurk worden waarop de hele uitgeverij drijft.

Miljarden

Hoewel Rockstar meer games heeft gemaakt (Bully, Max Payne, Manhunt) is GTA onmiskenbaar de belangrijkste. De laatste (GTA V) verscheen in 2013. Hoeveel die game precies heeft opgeleverd, is niet helemaal duidelijk. In het eerste etmaal was er al 800 miljoen dollar verdiend. Twee jaar geleden was dat bedrag volgens een schatting opgelopen tot zes miljard. Daarmee werd het spel de populairste entertainmentproductie ooit.

Nog altijd is GTA een belangrijke bron van inkomsten. Rockstars moederbedrijf Take-Two waarschuwt in hun kwartaalcijfers steevast dat het bedrijf sterk van het spel afhankelijk is. Dit ondanks de tweede grote titel van Rockstar, Red Dead Redemption 2 (2018), dat eveneens een kaskraker werd nadat het werd uitgebracht: het is volgens Rockstar het best verkochte spel van de afgelopen vier jaar. Van GTA V en RDR2 zijn opgeteld inmiddels meer dan 150 miljoen exemplaren verkocht.

Gevolgen

Welke gevolgen het vertrek van Houser zal hebben voor de games, is moeilijk te voorspellen. Zijn invloed als oprichter, directeur en schrijver voor onder meer GTA V en Red Dead Redemption 2 is groot. Tegelijk zijn de games enorme producties waaraan een leger van schrijvers, ontwerpers, ontwikkelaars en andere makers werkt.

De cijfers zijn duizelingwekkend. De ontwikkeling van Red Dead Redemption 2 heeft zeven jaar geduurd. Op de website staan de namen van meer dan drieduizend mensen genoemd die eraan hebben gewerkt. Een deel van de medewerkers heeft bovendien moeten afzien, onthulde gamingsite Kotaku een jaar geleden. Rockstar verlangde van sommigen dat ze werkweken maakten van tachtig of honderd uur, zeker in de weken voorafgaand aan de verschijning.

Te paard

Wie Red Dead Redemption 2 gespeeld heeft, verbaast de gigantische hoeveelheid werk die erin zit niets. In de wereld die voor het spel is opgetuigd, is naast het hoofdverhaal van alles te doen. Dat is al jaren de specialiteit van Rockstar. „Digitaal toerisme”, zoals Houser dat tegenover IGN noemde. „Gewoon ergens zijn.” Dat is volgens hem wat mensen verlangen van hun games: „Dat je wordt meegevoerd naar een plek waar je niet je gewone saaie leventje lijdt.”

Voor de digitale toerist was Read Dead Redemption 2 een droomwereld. Er rijden treinen die je kan beroven, je kan gokken, badderen, je snor trimmen, handelen op de markt en voorstellingen bezoeken. Er lopen, kruipen, vliegen en zwemmen tweehonderd diersoorten rond, die je allemaal kan bejagen. Dit alles in een omgeving die zo groot is dat je zelfs op een digitaal paard een kwartier onderweg bent om van de ene kant de andere te bereiken. Althans, als je een beetje een snel paard hebt: het spel telt negentien rassen.