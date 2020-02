Door het coronavirus gaat de sportkalender op de schop

De WK indooratletiek werden al van de kalender gehaald en uitgesteld. Er gaat een streep door de Grote Prijs van Hongkong, een groot hippisch evenement, omdat de organisatie niet kan instaan voor de gezondheid van sporters en gasten. De Aziatische Champions League is voor Chinese voetbalclubs opgeschort.

Nu het nieuwe coronavirus zich gestaag over de wereld verspreidt, groeit de onzekerheid. De Grand Prix van Shanghai, gepland op 19 april als vierde race op de Formule 1-kalender, en de laatste voor ‘Zandvoort’, is hoogst onzeker. In China is de voetbalcompetitie al uitgesteld; internationale evenementen in het golf, snooker, basketbal, autosport en boksen zijn geannuleerd, uitgesteld of verplaatst.

Het olympisch kwalificatietoernooi in het vrouwenvoetbal is verplaatst naar Australië. De Chinese ploeg bereidt zich – in quarantaine – in een hotel in Brisbane voor op het eerste duel in Sydney, volgende week. De selectie van de Stalen Rozen had onlangs in Wuhan getraind, epicentrum van de uitbraak van het virus.

Dopingcontroles opgeschort

De Chinese dopingautoriteit staakte maandag de controles om sporters en controleurs niet in gevaar te brengen. Tal van Chinese sporters, zoals de judoka’s en de handbalvrouwen, zien hun kansen op olympische kwalificatie slinken omdat ze door het virus niet naar Europa mogen reizen.

Maar de impact van het virus beperkt zich niet tot Chinese bodem. Op dit moment kan zelfs niemand garanderen dat de Olympische Spelen in Tokio volgens schema zullen beginnen op 24 juli. Een half jaar voor de openingsceremonie klinken vanuit Tokio verontrustende geluiden. De voorzitter van het Japanse organisatiecomité, Toshiro Muto, is „zeer bezorgd” over de opmars van de epidemie. Zijn zorg richt zich vooral op een mogelijke vermindering van „de interesse” voor het evenement.

Japan telt het grootste aantal ziektegevallen buiten China: enkele tientallen Japanners zijn besmet. Premier Shinzo Abe zegt er alles aan te doen de Spelen te laten doorgaan, maar zekerheid kan hij nu niet bieden.

In Nederland heeft sportkoepel NOC-NSF nog geen ingrijpende beslissingen hoeven nemen, omdat de evenementen in China allemaal zijn geannuleerd. „Wij houden de situatie in de gaten”, zegt een woordvoerder. De voorbereidingen op ‘Tokio’ gaan gewoon door. „We wachten af wat er de komende weken gaat gebeuren met het virus. Het is de verwachting dat we over drie of vier weken meer duidelijkheid hebben.”

Sportevenementen zijn eerder getroffen door uitbraken van ziektes. Vier jaar geleden leidde het zikavirus vlak voor de Spelen van Rio de Janeiro tot annuleringen van sporters, begeleiders en fans. Het virus, verspreid door muggen en vooral schadelijk voor zwangere vrouwen, kwam in de eerste maanden van 2016 veel voor in Brazilië.

Een internationale groep van honderdvijftig wetenschappers, onder meer van de universiteiten van Harvard, Yale en Oxford, riepen destijds de internationale gezondheidsorganisatie WHO op de Spelen van Rio uit te stellen omdat het „onethisch” was zo’n evenement, met mogelijk een half miljoen toeristen in het door zika geplaagde Brazilië, door te laten gaan.

Geen topgolfers

Verschillende sportsterren zegden de Spelen af, onder wie golfers als Jason Day, toenmalig nummer een van de wereld, Rory McIlroy en Jordan Spieth. Ook de tennissers Milos Raonic en Simona Halep en wielrenner Tejay van Garderen schrapten het olympische uitstapje, maar de sportieve gevolgen bleven beperkt. Wel bleven duizenden sportfans weg uit angst voor besmetting. Naderhand maakte de WHO bekend dat tijdens de Spelen geen enkel geval van het virus was gemeld.

Schokkend was de impact, in 1918, van de Spaanse griep, die wereldwijd tientallen miljoenen mensen het leven kostte. Ook de sportwereld werd zwaar getroffen – en Nederland ontkwam daar niet aan, zo schreef sporthistoricus Jurryt van de Vooren deze week. Tal van voetbalduels werden uitgesteld, clubs verloren spelers en bestuurders aan de ziekte.

Minder dramatisch waren de gevolgen van het Sarsvirus, dat in 2003 vanuit China over de wereld ging en veel ophef veroorzaakte, ook in de sportwereld. Het WK voetbal voor vrouwen, dat was toegewezen aan China, werd op het laatste moment verplaatst naar de Verenigde Staten. Ook de WK baanwielrennen, gepland in Shenzhen, konden niet doorgaan en verhuisden naar Stuttgart.