Amerikaanse acteur Kirk Douglas (103) overleden

De in 1916 geboren acteur, regisseur en producent Kirk Douglas is overleden. Dat heeft zijn zoon Michael Douglas bekendgemaakt. Zijn bekendste rol was die in de klassieker Spartacus uit 1960.

„Mijn broers en ik kondigen met groot verdriet aan dat Kirk Douglas ons vandaag op 103-jarige leeftijd heeft verlaten”, schrijft Michael Douglas op Instagram. „Voor de wereld was hij een legende, een acteur uit het gouden tijdperk van de film.”

In 1981 kreeg Kirk Douglas van toenmalig president Jimmy Carter de ‘Presidential Medal of Freedom’, de hoogste onderscheiding voor Amerikaanse burgers en in 1996 ontving hij een ere-Oscar voor zijn lange en indrukwekkende loopbaan in Hollywood.

Succesfilms

Douglas werd geboren als Issur Danielovitch Densky in de plaats Amsterdam in de staat New York en begon zijn carrière al voor de Tweede Wereldoorlog met enkele rollen in kleine Broadway-producties. In 1946 maakte hij zijn debuut op het witte doek in de film The Strange Love of Martha Ivers, maar zijn grote doorbraak beleefde hij in 1949 met zijn rol als gewetenloze boksheld in de film Champion.

In de moeizaam tot stand gekomen kaskraker Spartacus van Stanley Kubrick speelde Douglas niet alleen de hoofdrol, maar hij produceerde de spektakelfilm over een slavenopstand in het klassieke Rome ook deels zelf.

Verder had Douglas ook hoofdrollen in succesfilms als Gunfight at the O.K. Corral, The Bad and the Beautiful en Lust for Life, waarin hij Vincent van Gogh speelde.

Eigen filmmaatschappij

Douglas was niet alleen acteur maar ook producent en richtte al begin jaren vijftig zijn eigen filmmaatschappij op: Bryna Company. Daarmee wilde hij de macht van de grote filmbazen breken.

Hij werd ook geroemd om het aannemen van scenarioschrijver Dalton Trumbo bij zijn filmmaatschappij. Trumbo had niet meegewerkt met de commissie tegen on-Amerikaanse activiteiten van senator Joseph McCarthy en stond daarom op een zwarte lijst.

In 1996 werd de toen bijna tachtigjarige Douglas getroffen door een zware hersenbloeding en had hij een tijdlang moeite met praten, maar daar was hij weer helemaal van hersteld.